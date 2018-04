Új borítás a győri Tompa utcai sportpályán

A létesítmény és környéke már 2012-ben lakossági kezdeményezésre – a környéken élők 300 aláírást gyűjtöttek össze a bitumenes pálya felújítását kérve – megszépült.Akkor a rekortán borítású pálya mellé két játszótér – egy a kisebbeknek, egy a nagyobbaknak – és egy kutyafuttató épült. A focipálya viszont az évek, valamint a nem rendeltetésszerű használat következtében életveszélyessé vált, ezért volt sürgető a felújítás. Már csak azért is, mert a délutáni, esti szabadidős sportolás mellett a gyárvárosi és a Lukács-iskola is használta testnevelésórákra.A városhoz számos bejelentés érkezett a pálya állapotáról, de ezzel az üzemeltető Győr-Szol, továbbá a városrész képviselője, Kalmár Ákos is tisztában volt, a munkát viszont télen nem lehetett elvégezni. Most, hogy jobbra fordult az időjárás, megvalósult a beruházás: a 20x40 méteres pálya teljes felületére műfüves borítás került. Ennek költsége bruttó 8,7 millió forint volt, amihez még jön a 0–24 órás, rendőrséghez bekötött térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Ez elsősorban azt a célt szolgálja, hogy kiszűrjék azokat, akik nem arra használják majd a létesítményt, amire való.A pálya nyitvatartása október 1. és február 28. között 8–18, március 1. és szeptember 30. között 8–21 óráig.