Új, 13 méteres buszt tesztelnek Győrben: belülről is mutatjuk a járművet - fotók

Új, 13 méteres, növelt hosszúságú városi busszal lép piacra a legnagyobb magyar buszgyártó. A Credo Econell 13 CiTY-vel a Kravtex-Kühne Csoport elsőként hozott létre olyan alacsony belépésű, könnyűszerkezetű autóbuszt, amely kompromisszummentes megoldást nyújt a veszteséges városi közlekedés költségeinek csökkentésére. A jármű alacsony saját tömegű és nagy befogadóképességű, ezért az egy utasra vetített üzemanyag-felhasználása sokkal alacsonyabb versenytársainál.Az autóbusz 38 ülés elhelyezése mellett is 115 fő szállítására alkalmas, így nemcsak a szóló, hanem a legalacsonyabb kihasználtságú csuklós autóbuszoknak is alternatívája lehet a vidéki településeken és Budapesten egyaránt. A magyar mérnöki szaktudást dicséri, hogy az újdonság - konstrukcionális megoldások egyedülálló kombinációjával - gazdaságosságban és utaskomfortban is kategóriatársai előtt jár. Az egyedi dekorációjú tesztautóbuszt március 20-tól Győrben, a városi közlekedésben van lehetőség kipróbálni - olvasható az ÉNYKK honlapján. A Kravtex-Kühne cégcsoport szeretné az utasokat, a járművezetőket és a média képviselőit is aktívan bevonni az autóbuszok tesztelésébe, ezért létrehozta a www.credobus.hu/teszt webes felületet, ahol az érdeklődők a busszal kapcsolatos tartalmakat tölthetnek le és online kérdőíven értékelhetik a jármű tulajdonságait.