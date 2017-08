Farkas Henriett amellett, hogy idén bezsebelte második vb-aranyérmét, megpróbálkozott élete első profi versenyével - és megnyerte. A győri testépítő nemrég Olaszországban, Riminiben lett világbajnok. Győrben egyébként is jó helyen van az, aki testépítéssel szeretne érmeket gyűjteni. Itt él és edz például Palecián Judit és Lakatos Mihály is, akiknek már annyi serlegük van, csoda, hogy elférnek polcaikon. Farkas Henriettre is ők figyeltek fel.