Egyre több szülőtől vonják meg a családi pótlékot, mert általános iskolás korú gyermeke 50 óránál is többet lóg az iskolából. Győr-Moson-Sopronban tavaly 165 ilyen esetben intézkedtek. Tavaly óta óvodások után is szüneteltethetik a támogatást. Sztojka Anna most szenvedi meg, hogy ötödik után kimaradt az iskolából.