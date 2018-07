Tűz, vihar, balesetek: 93 esethez vonultak a tűzoltók a megyében

Szombaton este a heves széllel érkező zivatar is munkát adott megyénk tűzoltóinak, tizenhárom viharral kapcsolatos káresetet számoltak fel. Rajka és Hegyeshalom környékén a pincékbe bezúduló nagy mennyiségű esővizet kellett kiszivattyúzniuk, de megyeszerte kidőlt fákhoz és lehasadt faágakhoz is riasztották a tűzoltókat, amelyek forgalmi akadályt jelentettek az utakon, vagy parkoló autókat veszélyeztettek. A viharral kapcsolatos beavatkozásokat a környékbeli önkéntes tűzoltók is segítették.

külterületen hétfő délután. A helyszínre a győri hivatásos tűzoltók vonultak, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat.Kedden délelőtt Rajka külterületére riasztották a mosonmagyaróvári és a lébényi hivatásos, illetve a helyi önkéntes tűzoltókat, ahol. Az ötven hektáros területből, körülbelül öt hektáron égett le a széna. A tűz továbbterjedését megakadályozták a tűzoltók.Szerdán kora délután a győri hivatásos tűzoltókat Győrbe az Ikrényi útra riasztották, ahol kigyulladt egy bálázógép és körülötte mintegy két hektáron lángolt a tarló és a bálák is. A tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését és rövid időn belül megfékezték a tüzet.A felerősödött, helyenként viharos szél is munkát adott megyénkben a tűzoltóknak, hét esetben riasztották az egységeket útra dőlt fákhoz, leszakadt, forgalmi akadályt jelentő nagyobb ágakhoz. A káreseteket a soproni, a győri, a mosonmagyaróvári és pannonhalmi hivatásos tűzoltók mellett a nagycenki, a darnózseli és a pannonhalmi önkéntes tűzoltók is segítették.csütörtök reggel Győrben a Kemény Ferenc Sétányon. A tűzhöz a győri, a pannonhalmi és a lébényi hivatásos tűzoltók vonultak, akik az erkélyen keresztül jutottak be az ingatlanba, ahol nem tartózkodott senki. A tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, amely egy szobát érintett, a többi helyiség kormozódott. A tűzeset során nem történt sérülés.Csütörtökön éjszakaHegyeshalom felé vezető oldalán, a 164-es kilométernél Levél térségében. A balesethez a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. A személyautó öt utasát kórházba szállította a mentőszolgálat., Abda térségében pénteken délelőtt. A balesethez a győri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A balesetben ketten könnyebben megsérültek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a műszaki mentés idejére.Pénteken kora délután lesodródott az, az Öttevény és Abda közötti útszakaszon. A járműben egy ember utazott, aki megsérült a baleset során. A sérültet a lébényi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közösen emelték ki a kocsiból, majd helyszíni ellátása után kórházba szállította a mentőszolgálat. A műszaki mentés idején az érintett útszakaszon egy sávon haladt a forgalom.Szombaton délben, Abda közelében.. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetben négyen könnyebben megsérültek, őket kórházba szállították. A műszaki mentési munkálatok idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.vasárnap délután Győrben a Külső Veszprémi úton. A tűzhöz a megyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak, akik egy vízsugárral rövid időn belül eloltották a lángokat, majd visszahűtötték a járművet. Az eset során senki nem sérült meg - tájékoztatott az elmúlt hét eseményeiről a katasztrófavédelem.