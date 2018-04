Tűz egy raktárban Győrújbaráton: virágok, gyertyák autók égtek - újabb fotók

- Eloltották azt a tüzet, amely hajnalban ütött ki egy raktárban, Győrújbaráton, a Vállalkozók útján. Teljes terjedelmében égett egy csaknem kétezer-ötszáz négyzetméter alapterületű, három egységből álló csarnok középső, több mint hétszáz négyzetméteres helyisége, és a lángok az egyik szomszédos raktárra is átterjedtek.A győri, a csornai, a lébényi, a pannonhalmi és a pápai hivatásos, valamint a győrújbaráti önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fojtották el a tüzet.Az egyik épületrészben virágokat és gyertyákat, a másikban pedig autókat tároltak. Utóbbiak közül többet kihoztak az egységek, de gépjárművek is megrongálódtak a tűzben, amelyben az első hírek szerint senki sem sérült meg. A rajok egy pb-gázpalackot is eltávolítottak az égő épületből.

Előzmények

