Turisztikai, honismereti versenyen mérték össze tudásukat a középiskolások a SZIE-n

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszéke által koordinálta, szervezte a „Tájra fel! Dunán innen, Dunán túl" elnevezésű, középiskolás csapatoknak meghirdetett turisztikai, honismereti vetélkedőt.



Dr. Happ Éva egyetemi docens, a Turizmus Tanszék vezetője, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar nemzetközi dékánhelyettese a térség értékeinek megismerését ajánlotta a fiataloknak.



Dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta: az idei évben is örömmel támogatták a rendezvényt. Dr. Fekete Mátyás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke társzervezőként a vidéki vonzerők szerepére hívta fel a figyelmet.



A csapatok turizmus, vendéglátás, rajz-vizuális nevelés, irodalom-néprajz-ének, természettudomány témakörökben versenyeztek, majd ezt követően került sor a mindent eldöntő ügyességi vetélkedőre és a táncházra.



A verseny során a csapatok kiselőadásokon mutatták be a megyei és a felvidéki értékgyűjtő kirándulásaikat, a térség kiemelkedő vonzerőit.



A társzervező Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület által felajánlott fődíjat, egy 3 napos tartózkodást a nyúli Madarász Vendégházban, a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Tekergő Deákosok csapata nyerte.

A versenyzők különdíjként részt vehetnek a megyei önkormányzat díjaként a Szeretlek Magyarország program televíziós felvételén.



A második helyezett a felvidéki, nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia „Csallóközi Pandák" nevű csapata lett. Jutalmuk a Nemzeti Színház előadásán való részvétel lett.



A dobogó harmadik fokára a kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 2X2 néha hat nevű csapata állhatott. Megérdemelt nyereményük a mosonmagyaróvári FUTURA Élményözpontba szóló belépő lett.



A 4. helyezett csapat, a nagymegyeri Felfedezők a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központba nyert belépőt, az 5. helyezett Menő Deákosok csapat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat könyvjutalmát kapta.



Az ünnepélyes díjátadó a Hotel Famulus oktatószálloda Panoráma Éttermében volt. A rendezvényt a Földművelésügyi Minisztérium is támogatta.