Túlélte az első hetet Győrben az automata vécé

Tegnap is szereltek valamit az illemhelyen, mint kiderült, a víznyomást állították feljebb. Fotó: H. Baranyai Edina

, Győr első automatizált vécéjét az egyik alpolgármester mutatta be a sajtónak. Biztosak vagyunk abban, hogy nem csak nálunk köttettek fogadások ezt követően arról, hogy az illemhely vajon meddig bírja majd a strapát. S mivel az „egy hét" több tippelőnél is elhangzott, ezért megnéztük, hogyan néz ki a hét napja még tisztán bemutatott illemhely.Büdös, de tulajdonképpen rendben tartott és minden szükséges dolog – vécépapír, szappan, kézszárító – még működik és megvan benne. Mi ezt tapasztaltuk. Az ígéretek szerint a vécé „korszerű és vandálbiztos", ezért készült szinte minden rozsdamentes acélból. Emellett „a beépített kommunikációs egység az üzemeltető felé jelzi a szappan, a papír fogyását, illetve azt, ha a használó irreálisan hosszú időt tölt benne".Ez utóbbi félmondat megmozgatta olvasóink fantáziáját, többen találgatták, hogy vajon mi történik, ha valaki a kelleténél tovább tartózkodik bent. S egyébként is: mi a kelleténél több...? A kérdést rövidre zárhatjuk, mert aki ebben a helyiségben tovább akar bent tartózkodni a kelleténél, az vessen magára.

Egyelőre tart a próbaüzem, hogy ez pontosan mit takar, nem tudjuk, de azt igen, hogy ha a 200 forintot bedobja az ember, az ajtó kinyílik, a vécécsészében automatikusan elindul az ürítés (ha az előttünk lévő elfelejtette volna ezt megtenni), néhány másodpercen belül pedig ránk záródik az ajtó.Mi a helyzet a szaggal és a szellőzéssel? Hányszor takarítják naponta a helyiséget? Az illemhelynél tartózkodó győr-szolos munkatársak mit javítottak? Kellett már rongálást orvosolniuk?A válaszokat a Győr-Szol illetékese adta meg: az üzemeltetéssel megbízott alvállalkozó naponta háromszor takarítja az illemhelyet; ha szükséges lesz ezen változtatni, megteszik. Szellőztetője van az építménynek, a kellemetlen szaggal kapcsolatban pedig azt válaszolták: az általunk is látott szereléskor a víznyomást állították be, mert az nem volt elégséges. Lehet, hogy ez fogja orvosolni a bűzt is, a tesztüzemmód többek között ezt szolgálja. Rongálást még nem tapasztaltak.