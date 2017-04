Túlélés helyett - Botka László győri fórumán vázolta elképzeléseit - fotók

Utcafórumnak tervezték, ám a havazás miatt egy étterembe "szorultak" a szerda délután azok, akik Botka László, a szocialisták miniszterelnök–jelöltje és Molnár Gyula pártelnök rendezvényére érkeztek. A "Tegyünk igazságot! Fizessenek gazdagok!" szlogen bevezetéseként Molnár arról beszélt, hogy az emberek többsége változást akar 2018-ban, normálisabb, európaibb Magyarországot. "A kérdés az, hogy találnak–e olyan megoldást, mely garancia arra, hogy ez meg is valósul."A pártelnök szerint az ehhez szükséges három tényezőből kettőre már van válaszuk: Botka László személyében van alkalmas emberük, aki képes leváltani Orbán Viktort, elképzeléseik ne egy kisebbség gyarapodására, hanem a többség számára legyen vonzó. "A harmadik tényezőről, hogy mindezt milyen szervezeti, társadalmi háttérrel kívánjuk megvalósítani, most ne beszéljünk" – mondta. Hozzátette, minden embernek megvan a maga CEU-ügye saját életében, a mostani tüntetések már régen nem csak az egyetemről szólnak.Botka László azt üzente a baloldali pártoknak: "közeleg az a pillanat, amikor el kell dönteniük, hogy a saját politikai túlélésükre játszanak, vagy az Orbán–kormány leváltására." Arról beszélt, hogy a Fidesz kommunikációjával ellentétben nem lefutott a 2018-as választás, "az emberek többsége ugyanis kormányváltást akar." Elmondta, hogy az egykulcsos adórendszer igazságtalan, a családtámogatás évek óta nem emelkedett, a CSOK csak a tehetőseknek éri meg.Emiatt többkulcsos adórendszert vezetnek be, és a luxusadót is kilátásba helyezte. "Hogyan lehet kormányváltás? A választási rendszer átírása miatt erre akkor van esély, ha mind a 106 egyéni körzetben egy baloldali jelölt indul. Ha az összes baloldali párt szavazóit összeadjuk, alig több mint fele a Fidesz támogatóinak. Összefogás kell, de nem elégséges a váltáshoz.Azokat is meg kell győznünk, akik korábban elfordultak tőlünk: munkavállalókat, kisnyugdíjasokat, alacsony jövedelműeket. Sok százezer bizonytalan szavazóval elhitetni, hogy nem a 2010 előtti kormányzást kívánjuk visszahozni, hanem a társadalmi igazságosságot célozzuk meg, s mi vagyunk, akik képviselik érdekeiket – új tartalommal, stílussal és személyi összetétellel."Botka a Kisalföld kérdéseire úgy válaszolt: a választásig hátra lévő egy év elég lehet a meggyőzésre, ennyi a politikában hosszú idő. "Mióta meghirdettem a programot, a baloldalon visszajött a remény. Hiteles új baloldali politika rövid idő alatt átrendezheti a politikai erőviszonyokat." Hozzátette: "nem magányos harcos szeretne lenni, hisz az MSZP támogatja a programját, s a párttársaiban is megvan a hit".