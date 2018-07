Tudta? Több mint 92 ezer virág díszíti Győr közterületeit - sok fotó

Az egynyári virágok májustól októberig díszítenek, majd kertész szakembereink télre kétnyári és hagymás növényekkel ültetik be az ágyásokat

A Győr-Szol Zrt. a városi élet sajátosságait jól tűrő, magas tűrőképességű, ezáltal a szárazságot és a hőséget jól elviselő, korábban már bevált magyarországi nemesítésű fajokat és azok fajtáit részesíti előnyben. Például kakastaréj, büdöske, kúpvirág, és ezek különböző fajtái

Győr minden évben részt vesz a Virágos Magyarországért versenyben, itt mindig nagyon jó minősítést kap a város. Tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériumának különdíját, tavalyelőtt pedig a miniszterelnök különdíját is megkapta a megyeszékhely. A versengésben az ország legnevesebb szakmai zsűrije dönt a nevezett településekről.

Rendszeres az öntözés, a tápoldatozás és a gyomlálás. Egyre több helyen üzemel automata öntözőrendszer Győrben.

Azok a közösségi terek tekinthetőek kiemelten fontosnak, amelyeket a helyi lakosság mellett a turisták is előszeretettel látogatnak. Ilyen rész például a Megyeházi szökőkút körüli terület, a Városháza előtti tér, a Honvéd liget, az Eötvös park, a Bisinger sétány, a Batthyány tér, a Radó sziget, a Dunakapu tér és a Kálóczy liget.

Virágos Városunk Győr néven vált közismertté az a verseny, amit minden évben meghirdet az önkormányzat. Idén több mint 5000 növényt osztottak ki ingyenesen a jelentkezőknek, azzal a feltétellel, hogy azt csak a lakókörnyezet közterületi részeinek szépítésére használhatják fel. A tapasztalatok szerint ez jó motiváció a lakosságnak.

– mondja Nagy Csaba, a Győr-Szol kommunikációs menedzsere.Jelenleg összesenegynyári virág díszíti a város közterületeit, a közkedvelt színek a sárga, a rózsaszín, a lila, és ezek árnyalatai. A koszorúzási helyszíneken pedig általában a piros-fehér-zöld színek kombinációi dominálnak.A sok színes virág a belváros burkolt felületeinek egyhangúságát hivatott megtörni. A szabadföldi virágágyásokon kívül sok mobildekorációs eszközt, így virágoszlopot, virágládát, virágpiramist is kihelyez a Győr-Szol olyan helyszínekre, ahol nincs lehetőség virágágyak kialakítására.Ezek az eszközök hangulatossá varázsolják a sétálóutcákat, például a Baross, Kazinczy, Jedlik, és Király utcát.A Győr-Szol feladatai közé nemcsak a virágosítás, hanem a növények gondozása is tartozik.A virágok kiültetését minden évben újratervezik a szakemberek. Ennek köszönhetően évről évre új és változatos virágképek jelennek meg az ágyásokban.Mi várható jövőre a virágosítás terén? Ennek tervezése augusztusban kezdődik majd. „Az biztos, hogy az előző években megszokott minőség és mennyiség a továbbiakban is jellemző lesz".