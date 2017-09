Tüdőtranszplantációra vár a tápszentmiklósi kisfiú, épül a steril szobája

A nehéz anyagi körülmények között élő kis család azonban addig erről nem is álmodhat, amíg egy steril szobát nem alakítanak ki otthonukban. Az újHÁZ Centrum Elágazás Kft-hez fordultak segítségért, az emberiességéről ismert építőanyag-kereskedelmi hálózat győri telephelye pedig azonnal cselekedett. Hüse Annamária , tápszentmiklósi édesanya egyedül neveli 12 éves, cisztás fibrózisban szenvedő fiát. A ritka genetikai betegség a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan. Attila tüdeje folyamatosan sűrű nyákos váladékot termel, amiben megtelepednek a kórokozók, így folyamatos gyulladásveszélynek van kitéve. Gyomrába szondát kellett ültetni, melyen keresztül táplálják. A kiskamasz számára az egyetlen megoldást a nagy rizikófaktorral bíró tüdőtranszplantáció jelentené.A család évek óta tudatosan készül az elkerülhetetlennek tűnő beavatkozásra, s mivel Attila állapota fokozatosan romlik, egyre közelebb kerül az elkerülhetetlennek tűnő, életmentő beavatkozáshoz."Szeretném Attilának megadni, amire szüksége van, és amit maximálisan megérdemel" - mondja az édesanya, majd hozzáteszi, fia egy igazi kis hős, aki tudatában van a betegsége minden részletének, folyamatosan küzd és egyetlen pillanatra sem adja fel a reményt, hogy meggyógyulhat.

A 34 éves édesanya augusztus közepén levélben kereste meg az újHÁZ Centrum győri telephelyét, az újHÁZ Centrum Elágazás Kft-t azzal a kéréssel, hogy nyújtsanak segítséget építőanyagok biztosításával ahhoz, hogy egy steril szobát tudjanak kialakítani a nagy beteg gyermek számára. A válasz még aznap megérkezett Pintér Hédi és Pintér Loránd ügyvezetőktől, akik minden szükséges anyagot biztosítanak a nyílászárók cseréjéhez, a mennyezet gipszkartonozásához, a burkolatcseréhez, a vakoláshoz, a festéshez és a kisfiú saját fürdőszobájához."Együttérzéssel olvastuk Annamária levelét és természetesnek tartottuk, hogy segítségükre sietünk" - mondják a cégvezetők, akik rámutatnak arra is: bíznak abban, hogy támogatásukkal nagymértékben tudnak majd könnyíteni a kis család jelenlegi helyzetén, egyúttal pedig hozzá tudnak járulni Attila mihamarabbi gyógyulásához is. A támogatásként felajánlott építőanyagokat már a levél beérkezését követő napon Csibor Balázs kereskedelmi vezető át is adta, így már semmi sem állhat a sterilszoba kialakításának útjába, s ezzel párhuzamosan pedig remélhetőleg annak sem lesz akadálya, hogy Attila hamarosan teljes életet élhessen.