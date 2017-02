Tudja mi lesz a Települési Arculati Kézikönyv? Egy biztos: minden önkormányzatnak könyvet kell írnia

Ez évi első ülését február február 17-én, pénteken délelőtt 10 órától tartja a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés. Az ülés napirendjén 15 előterjesztés szerepel.Az ülés kezdetén tájékoztatót hallgatnak meg a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről és az Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészületeiről. Ugyancsak tájékoztató hangzik el az OrszágosTerv szerint állásfoglalást fogad el a megyei közgyűlés a Régiók Bizottsága részére a „Gondolkodjunk Európáról: a regionális és helyi önkormányzatok felszólalnak az Európai Unió iránti bizalom helyreállítása érdekében" c. témában.A napirendi pontok között természetesen több „hagyományos" is szerepel, így tárgyalnak a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról, illetve„Pénzügyes" előterjesztésként tárgyalja a testület a megyei önkormányzat adósságszolgálati középtávú tervét is, továbbá jogszabály-változás miatt kerül napirendre a megyei közgyűlés tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének megállapítása című előterjesztés.A közgyűlés napirendi pontjai – a zárt ülésen tárgyalandó téma kivételével - megtalálhatók a megyei önkormányzat honlapján >>