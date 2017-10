Trófeamustra a Győri Erdészetnél - fotók

A közelmúltban, egy a Földművelési Minisztérium támogatásával készült közvélemény-kutatás szerint a magyarok szívükön viselik az erdők sorsát, de keveset tudnak róluk. A megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy csökkent az erdőterület hazánkban, holott ennek éppen az ellenkezője az igaz, mert a területek megduplázása az erdészek nagy sikertörténete az elmúlt évszázadban! Elgondolkodtató, hogy a válaszadók csupán a 15 százaléka megy ki az erdőbe évente legalább egyszer, ellenben 90 százalékuknak van véleménye az erdőről és az erdészekről.

Ez a vélemény az erdészek a fákhoz fűződő tevékenységéhez kapcsolódóan általában pozitív jellegű, viszont a vadgazdálkodáshoz kapcsolódóan már nem ez a jellemző. Mindezt talán a témát illető ismeretek hiányossága is okozhatja. Anélkül, hogy mélyebben elmerülnénk „a vadászat igenis hasznos" téma kifejtésében, talán abban a laikusok is egyetértenek, hogy napjainkra szükség van az erdő vadállományának kezelésében az emberi beavatkozásra. Hatósági felügyelet mellett az erdőgazdálkodóknak évente ki kell lőni a meghatározott darabszámot az egyes vadfajokból. Ez egyrészt a szelekciót szolgálja, másrészt a területek optimális vadeltartó képességét tartja szem előtt.Ezért aztán az erdőgazdálkodónak szigorúan szabályozott körülmények között, vadásznia kell!A vadászható vadfajokat és a vadászidényt jogszabályok jelölik ki, de a fő vadászidény a szarvasbőgés időszaka, és ennek végén szokás az év trófeáit szemlére tenni. Egy ilyen esemény volt a közlemúltban a patkányosi trófeaszemle is, melyet az idei évben a vadászház előtti tisztáson rendezett meg a KAEG Zrt. Győri Erdészete.(Hogy mi is az a trófea? Nos, sosem szabad az élő vad agancsát, szarvát, agyarát trófeának nevezni, mert mindezek csak akkor nevezhetők trófeának, ha azokat szabályos vadászat során zsákmányolták. Ellenkező esetben vagy bűnjel, vagy elhullott állati maradvány csupán)!A díszlet még a nyarat idézte, de az esemény már jelezte, hogy jól az őszben járunk, hisz véget ért az idei szarvasbőgés. Az esemény, amit az erdő királyi vadja ünnepének is neveznek, mely után minden évben hagyományosan összejönnek a Zrt. vadászattal foglalkozó munkatársai, és meghívott vendégei, hogy megbeszéljék, értékeljék a maguk mögött hagyott vadász évad fontosabb eseményeit, tanulságait.

Szépen zöldellő fű és még nagyrészt nyári színeikben pompázó fák adták a hangulatos hátterét annak a 79 gím trófeának, ami a Zrt. gazdálkodási területének 3 vadgazdálkodási tájegységében, 4 erdészet, 6 vadászterületén került terítékre ebben az évben. Az itt kiállított trófeákat a társaság Hansági területeken kezdődő, a Duna árterén keresztül egészen a Bakonyaljáig terjedő területein ejtették el a vadászvendégek.Nagy Balázs vadászati főellenőr összegző beszédében kiemelte, hogy ez az idei, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt nehéz főszezon volt, de a kedvezőtlen előjelek ellenére mind a darabszámot, mind a trófeák minőségét illetően jó eredményt hozott. Hisz a már korábban lezajlott hivatalos trófeabírálat szerint a 79 trófeából 21 bronz, 7 ezüst és 2 aranyérmes minősítésű lett.

A továbbiakra vonatkozó kitűzött célokról elhangzottak szerint a legfontosabb az, hogy megőrizzék és jobbá tegyék a szarvas állomány értékmérőit, elsősorban a minőséget meghatározó korösszetételt és a trófeasúlyt, valamint ugyanilyen fontos szempont vadászvendégeink megelégedettsége is.„Közös kincsünk az erdő" – ez az idei év szlogenje az erdészek között. A legfontosabb természeti értékeinket gondozó és őrző erdészetek feladata, hogy ezt a kincset úgy kezeljék, gondozzák, hogy nem csak a mi nemzedékünket, de unokáinkat is szolgálja fa- és vadállományban egyaránt.