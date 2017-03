Tragikus orális szex Győrben: emberölés lett a vége

Fotó: Kisalföld-archív

Nem csak a magyar kriminalisztika történetében páratlan, de külföldön sem igen találni hasonló történetre,: a férfi 2015 januárjában élettársával orálisan szeretkezett, s az aktus közben nem figyelt fel arra, hogy az asszony közben megfullad. Az is tény, hogy a nő a tragédia napján - ahogy számos előző alkalommal - erősen ittas volt. A Bors megtudta : a nő élettársát, J. J.-t most jogerősen is bűnösnek találta a Győri Ítélőtábla, a 61 éves férfi egy év négy hónap börtönbüntetést kapott felfüggesztve, gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A bíróság egyben mentesítette őt a priusszal járó joghátrányoktól, magyarán J. J.-nek nem kell számítani a büntetett előélettel járó következményektől.

– Bár az ítélet kedvező, még fontolgatjuk, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtsunk be a Kúriához – közölte a lappal a férfit védő dr. Szigethy György. – Álláspontom továbbra is az, hogy nem történt bűncselekmény, a sértett semmilyen szóbeli vagy fizikai jelzést nem adott, így a veszélyt a védencem nem ismerhette fel. Tehát gondatlanságról sem lehet szó – magyarázta a jogász.. J. Jánost összetörte élettársa halála, a férfi el is költözött Győrből. Az ítélőtábla döntése egyébként még nincs írásba foglalva. Bár a döntés jogerős, a törvény lehetőséget ad rendkívüli jogorvoslatra. Amennyiben a védelem a felülvizsgálati kérelem mellett dönt, a furcsa ügy a Kúria elé kerülhet.