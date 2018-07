Továbbra is a világ élmezőnyében a győri SZEnergy

A hatodik helyet megszerezni egy világversenyen óriási dolog, bármelyik egyetem büszke lehetne rá. Mi is azok vagyunk a SZEnergy-re, de a csapatnak önmagához, a korábbi dobogós helyezésekhez képest talán mégis egy pici visszaesés a londoni eredmény.

Főleg úgy, hogy az első futam után még a második helyen álltunk. Később is úgy mentünk ki, hogyha megverjük a münchenieket és a norvégokat, akkor meglehet a harmadik hely. A münchenieket megvertük, és így lettünk hatodikak. Sok egyetem jött új résztvevőként, akikkel nem számoltunk, és rögtön az első versenyükön jó pályát tudtak menni

Verseny közben a londoni Queen Elizabeth Olympic Parkban, az utcákon kialakított pályán.

Pillanatkép a Shell Eco-marathonról.

A SZEnergy csapata most is nagyon szép eredményt ért el Londonban.

– mondja Pusztai Zoltán.A mi autónk egy hatéves konstrukció továbbfejlesztése újra és újra, versenyről versenyre, de ennek megvannak a maga korlátai. Egy idő után már csak teljesen új konstrukcióval maradhat versenyképes a csapat. Akik megjelentek a kategóriában, vadonatúj autóval jöttek. Könnyebbel, szerkezetileg is modernebbel. Mi is ilyet akarunk, illetve nyilván jobbat, mint amilyeneket láttunk. Azok pont annyira voltak jók, hogy egy továbbfejlesztett, régebbi konstrukciót megverjenek, de az első hely sorsába ők sem tudtak beleszólni. Az első két helyezett hatékonysága kiemelkedő volt.Nagyobb volt a forgalom, nagyon sok autó ment egyszerre a pályán, ami rövidebb lett. Torlódások alakultak ki a kanyaroknál. Ez plusz kihívást jelentett. Nagy riválisaink, a németek például nem is tudtak igazán megbirkózni ezzel, végül nyolcadikak lettek.Az egyik nagy újításunkat, az elektromos hajtásláncot ugyan betettük az autóba a teszthez, ki is próbáltuk, de sajnos meghibásodott, cserélnünk kellett a verseny előtt. Plusz izgalom volt, hogy emiatt egy komoly szerelési munkát is el kellett végeznünk ott kint helyben, ahol a kisméretű boxban nem állt rendelkezésre minden itthon megszokott körülmény és eszköz. Végül úgy döntöttünk, hogy a tavalyi üzembiztos hajtást tesszük be az autóba. Az kell tudni a háttér megértéséhez, hogy a Shell Eco-marathon Europe már egy nagyon szűrt verseny, ide tényleg csak a legjobb csapatok juthatnak be. Fontos, hogy legyen mért eredménye az autónak. Ha ez nincs, a következő évben automatikusan hátrébb kerül a kvalifikációban.Igen, tavaly például az volt az egyik nagy előnyünk, hogy az egész szerdai napot végig tudtuk tesztelni. Idén viszont áthúzódott a gépátvétel szerdára, kevesebb időnk maradt, lemaradtunk önmagunkhoz képest. Azért így is sikerült tapasztalatokat szerezni a pályáról, a telemetria rendszerünkkel pedig elemezni tudtuk, hogy a pilótának az egyes szakaszokon hogyan kellene vezetnie, és ez segítséget jelentett. Így tudtunk folyamatosan fejlődni napról napra. Négy futam volt és a csapatok számára négy lehetőség nyílt mért kört elérni. Ez történhetett úgy is, hogy az általad kiválasztott két futamon futottál kettőt-kettőt. Mi minden futamon kimentünk a pályára, tudva azt, hogy változhat a szélmozgás, az időjárás. Bár ezen a héten Londonban harminc fok volt, talán túl meleg is, nagyon felforrósodott az aszfalt. Mindenesetre az összes lehetőségünket sikerült kihasználni, és mért időket futni. Az volt a taktikánk, hogy nem az időmérés kezdetén megyünk ki a pályára. Ez be is vált, az első napon legalább is. A futam kezdetére mindenki kitódult a rajthoz, alig várta már, hogy mehessen, de így iszonyú sűrű lett a forgalom. Mi viszont nyugodtan várakoztunk a boxban, és szinte zavartalanul, kiürült pályán teljesíthettük az etapot. Szerencsére a taktikázásban is erős a csapat, ez nagy előny lehet jövőre.Igen, és ha már Forma 1, akkor megemlíthetjük, hogy a telemetriai rendszerünk is szinte Forma 1-es szintű. Külön, versenymérnöki pozícióban lévő csapattagunk van a kezeléséhez. Hatalmas adathalmazt gyűjt be egy-egy versenyen, másokpercenként ötven-hatvan paraméter érkezik. Ezeket folyamatosan elemezni kell. Nehéz feladat, de rengeteget lehet nyerni vele, ahogy nekünk is sikerült. Hiszen az első futamon még 112km/kWh-t, az utolsónál pedig már 125km/kWh-t tudtunk elérni hatékonyságban. Folyamatosan javítottunk az eredményeinken a telemetriai rendszeren keresztül beérkezett adatokat felhasználva. Nem változtattunk az autón, a vezetési technikán viszont igen, Gombosi Máté pilótánk pedig nagyon szépen tudott élni a telemetrikus rendszerből jövő információkkal. Két helyezést sikerült így javítani. Jövőre, az új autónál a telemetria, az adatelemzés és a vezetési stílus hármasának még nagyobb szerepe lesz. Főleg, ha beérik az autonóm vonal, amire szintén készülünk. Ahhoz pont igazodik ez a fajta taktikusság, felkészültség és színvonal.Pénz, pénz, pénz, és motiváció, motiváció, motiváció, és még jó pár dolgot így ismételgethetnék. Tudásban, felkészültségben megvan mindenünk ahhoz, hogy egy jó, új, nyertes versenyautót építsünk. Nyilván bármi közbejöhet, ezért nem akarok könnyelmű kijelentéseket tenni. A pénzügyi forrás és a szponzori támogatás is meglehet az autóhoz. Az egyetemtől is óriási segítséget kapunk, és az elektromos hajtású autonóm jármű beillik a Járműipari Kutatóközpont profiljába.Igen, ugyanaz az autó indulhat mindkét kategóriában. Láthatóan vannak ebben persze nehézségek is. A németek autója például már most képes volt az autonóm funkcióra, de a „hagyományos" számban mégis csak nyolcadikak lettek. Lehet, hogy túl sok volt most ez egyszerre. A szenzorikát, egy sor alkatrészt ki kell cserélni az autón egyik futamról a másikra. Elmehetnek a beállítások, sokszorozódhat a kockázat. Mindenesetre jövőre megpróbáljuk, ez a cél lebeg előttünk.Mindössze három autó indult, és közülük is csak egy, a dánoké tudott végigmenni a pályán. Ebből is látszik, hogy ez még egy nagyon elit kör, de jövőre mi is a részesei lehetünk. Szép kihívást jelente a közép-európai csapatok közül elsőként megépíteni egy önvezető versenyautót. De ha esetleg mégsem jön össze, mert nem áll majd olyan szinten a fejlesztés, az új elektromos hajtású autónk el fog készülni az UrbanConcept Battery-electric kategóriában az új versenyre – ígéri Pusztai Zoltán. Mi pedig, a SZEnergy lelkes szurkolói bizakodhatunk abban, hogy ismét egy világraszóló eredménnyel örvendeztet meg bennünket a Széchenyi István Egyetem kiváló hallgatói csapata.