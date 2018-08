Toszkán stílus 120 nm-en Győr belvárosában - nézzen szét egy 49,9 milliós luxuslakásban!

"Az2012-ben teljes körűen korszerűsítették ás átalakították. A felújítás során nagy hangsúlyt fektettek a szigetelésre. A padlófűtés behelyezésekor illetve álmennyezet készítésekor extra hang- és hőszigetelés került beépítésre. Ezáltal a fűtésköltség elenyésző.A felújítás során gyakorlatilag csak a főfalak maradtak. A lakásban a nappalin és a két nagy méretű szobán kívül helyet kapott egy háztartási helyiség, óriási külön bejáratú cipőtároló szoba, és két gardrób.Kiváló választás 2 fő részére, családoknak és befektetőknek. Ha nem akar a megszokott, most divatos `minimalista´ lakás rabságába esni, de modern és a legapróbb részletekben is kidolgozott, meleg hangulatú, időtálló berendezéssel megálmodott ingatlant szeretne, ez a gyöngyszem Önre vár!" - olvasható a luxuslakás leírásában,És ha szeretné tudni, milyen fenséges ágyban alszanak a jelenlegi tulajok, valamint alaposabban megnézné a 15 millióért beépített bútorokat, azoldalán most megteheti!