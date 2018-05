Történelemérettségi 2018 - mutatjuk a megoldásokat, hamarosan videón elemzés

Németh Tibor - fotó: Kisalföld-archívum

A győri Kazinczy-gimnázium igazgatója, Németh Tibor szerint az idei középszintű történelemérettségi megfelel a követelményeknek. Kettest könnyű, ötöst nehéz szerezni. "Mindig azt tanácsolom a diákoknak, hogy legyen türelmük akár többször végigolvasni a hosszabb szövegeket. Ha ezt megteszik, akkor még szerény tudással is találnak kapaszkodókat, akár a történelmi atlasz segítségével" - javasolta Németh Tibor. Bár történelemérettségi egy év múlva lesz újra, a jó tanácsot érdemes megfogadniuk a jövőre érettségizőknek.A feladatlapokat Németh Tibor, a győri Kazinczy-gimnázium igazgatója töltötte ki.Az első ipari forradalomról, a KGST-országokról, háromszáz évvel ezelőtti etnikai változásokról és a nyilasuralomról is írhatnak esszét a diákok a középszintű töriérettségi második részében - közölte az eduline A középszintű történelemérettségi második részében a diákok négy esszéfeladatot kapnak, ezek közül azonban csak kettőt kell megoldaniuk - a négy téma között idén az első ipari forradalom, a KGST-országok, a magyarországi etnikai változások és a nyilasuralom is szerepel.A feladatsor kétféle esszéfeladatot tartalmaz. Egy rövid feladatot – a megadott témát 100-130 szóban, vagyis 12-16 sorban kell kifejteni – és egy hosszút, amely egy 210-260 szavas esszé megírását várja a diákoktól.A feladatsor két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) tartalmaz.A vizsgázóknak a négy feladatból kettőt kell választaniuk: egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat közül; egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat közül.A kereszténység születéséről, az iszlámról, a kapitalista gazdaságról, a Rákóczi-szabadságharcról, a dualizmus kori Magyarország gazdaságáról, az első világháború idején fellépő élelmiszerhiányról, és egy 1957-es Kádár János-beszédről is szerepelnek kérdések a középszintű töriérettségi első, rövidebb feladatokból álló részében. A diákoknak a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget, értelmezve a szegregáció, integráció, hátrányos helyzetű diák fogalmát - értesült az eduline. - A történelem írásbelikkel folytatódnak ma az érettségi vizsgák a középiskolákban.A középszintű írásbeli 180 percig tart, az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll.A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.Az összes feladat közel fele a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik. Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik. Továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két feladatsorból áll, hasonlóan a középszintűhöz.A diákok először az I. feladatlapot oldják meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a II. feladatlapot.A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeznek a középszintű feladatokéval.