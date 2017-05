Történelem érettségi 2017 - szerdán videóval segítünk, megmutatjuk a feladatok megoldásait

A történelemérettségi is változik 2017-től. Közép- és emelt szinten megjelenik egy új feladattípus, az úgynevezett komplex tesztfeladat."Ez a feladat alkalmas lehet arra, hogy a vizsgázó egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést végezzen el egy adott témakörön belül. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi. A feladat helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között" - írja azEzek mellé egy rövid esszét (kb. 100-130 szó, tehát kb. 12-16 soros szöveg) és egy hosszú esszét (kb. 210-260 szó, tehát kb. 26-32 soros szöveg) kell megírni. A feladatsor két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) tartalmaz.A négy feladatból kettőt kell kiválasztani: egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat közül, egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat közül.Középszinten korábban nyolc lehetőségből hármat kellett választani, emelt szinten marad a tíz kérdés, ám a korábbi négy helyett már csak hármat kell megválaszolni.Tematikai változás is van: a témák szűkülnek, résztémák maradnak ki, például politika-, eseménytörténeti egységek (körülbelül 15 százalékos csökkentés). "Néhány esetben sor került a témakörök címének pontosítására. A tematika utolsó egysége ad helyet a kerettantervben megjelenő új tartalmaknak, aminek következtében a vizsgaleírás írásbeli feladatokra vonatkozó tartalmi arányai is módosultak" - olvasható az OFI oldalán.Az írásbelin és a szóbelin megszerezhető pontok aránya mind közép-, mind emelt szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re változik.Sokáig vita tárgyát képezte, hogy milyen atlaszt lehet használni majd a vizsgán. A végleges döntés szerint a 2017-es tavaszi érettségin az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlaszt és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszokat lehet használni.