Történelem érettségi 2017 - Határon túli magyarok, Horthy és Sztálin - videón megmutatjuk a megoldásokat

A történelem írásbelikkel folytatódtak szerdán az érettségi vizsgák a középiskolákban, özépszinten 1243 helyszínen 68699 diák, emelt szinten 112 helyszínen 5655 diák ad számot tudásáról.



A középszintű írásbeli 180 percig tart. Az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll.



A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két feladatsorból áll, hasonlóan a középszintűhöz.



Történelemből is van idegen nyelven érettségi: középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, román, spanyol, szerb és zlovák nyelven 1704 vizsgázó; emelt szinten angol, francia, horvát, német, szerb és szlovák nyelven 110 vizsgázó tesz érettségi vizsgát - írta az Oktatási Hivatal.

Szól feladat a berlini falról

A két világháború közti Magyarországgal kapcsolatban olvashatnak a diákok Horthy-idézetet, de szól feladat a berlini falról és a határon túli magyarság második világháború utáni helyzetéről. Az utolsó rövid válaszos feladat a magyarországi cigányságról szól.A vizsgákon változás, hogy a témák szűkültek, résztémák kimaradtak, például politika-, eseménytörténeti egységek, ami mintegy 15 százalékos csökkentés, és több esetben az érdemi tartalmak, folyamatok beépültek az általánosabbá váló gondolatsorokba. Néhány esetben pontosították a témakörök címét is.Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre adható pontok aránya mindkét szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között - tette közzé honlapján az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.Ez alkalmas lehet arra, hogy a vizsgázó egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést végezzen el egy adott témakörön belül. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi, helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.Az esszékérdések száma csökkent, középszinten eddig nyolc lehetőségből hármat választott a vizsgázó, ehelyett az új vizsgaleírás szerint négyből két témát választhat, emelt szinten pedig az eddigi tízből négy helyett hatból hármat választhat. A változtatás oka, hogy a pedagógiai mérési adatok azt mutatják, az alacsonyabb számú esszéfeladatok is megfelelően mérnek, emellett költséghatékonysági és környezetbarát szempontokat is figyelembe vettek.Emelt szinten a kevesebb esszé miatt az időkeret felosztása is változik. Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc a tesztre és 140 perc az esszékre az esszék számából fakadóan.Ezen a szinten új esszétípus jelenik meg, a komplex feladat, amely irányulhat például valamely, több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására, vagy azonos korszakban párhuzamosan zajló magyar és egyetemes történelmi események összehasonlítására, vagy két különböző korszak eseményeinek összevetésére.A 2016/2017-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016-os tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak - jelezték.A történelemérettségi is változik 2017-től. Közép- és emelt szinten megjelenik egy új feladattípus, az úgynevezett komplex tesztfeladat."Ez a feladat alkalmas lehet arra, hogy a vizsgázó egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést végezzen el egy adott témakörön belül. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi. A feladat helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között" - írja azEzek mellé egy rövid esszét (kb. 100-130 szó, tehát kb. 12-16 soros szöveg) és egy hosszú esszét (kb. 210-260 szó, tehát kb. 26-32 soros szöveg) kell megírni. A feladatsor két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) tartalmaz.A négy feladatból kettőt kell kiválasztani: egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat közül, egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat közül.Középszinten korábban nyolc lehetőségből hármat kellett választani, emelt szinten marad a tíz kérdés, ám a korábbi négy helyett már csak hármat kell megválaszolni.Tematikai változás is van: a témák szűkülnek, résztémák maradnak ki, például politika-, eseménytörténeti egységek (körülbelül 15 százalékos csökkentés). "Néhány esetben sor került a témakörök címének pontosítására. A tematika utolsó egysége ad helyet a kerettantervben megjelenő új tartalmaknak, aminek következtében a vizsgaleírás írásbeli feladatokra vonatkozó tartalmi arányai is módosultak" - olvasható az OFI oldalán.Az írásbelin és a szóbelin megszerezhető pontok aránya mind közép-, mind emelt szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re változik.Sokáig vita tárgyát képezte, hogy milyen atlaszt lehet használni majd a vizsgán. A végleges döntés szerint a 2017-es tavaszi érettségin az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlaszt és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszokat lehet használni.