Tóparty Győrben, lovastalálkozó Jánossomorján, Lord koncert Bősárkányban - hétvégi ajánló!

Győr és környéke

V. Tóparty

08. 04., szombat

Adyvárosi tó melletti füves terület, 10–22 óra



9.30 óra: A Téti Fúvószenekar felvonulása Adyvárosban – zenés ébresztő (útvonal: Kuopio park–Ifjúság krt.–Tóparty). 10 óra: Kovácsovics Fruzsina-gyermekkoncert. 11 óra: A Bro’n’sis táncegyüttes műsora. 16 óra: Country Arrabona együttes. 19 óra: Nagy Balázs-koncert. 20 óra: Szenes Iván-emlékkoncert. (A Duna TV-n hetente futó legnépszerűbb program győri felvétele, a táncdalfesztiválok legnépszerűbb slágereivel!)



Színvonalas programokkal, színpadi koncertekkel, gyermekfoglalkozásokkal, interaktív játékokkal és vendéglátással várják a látogatókat. Fellépők: Voith Ági, Koós János, Zalatnay Cini, Dér Heni, Nyári Károly, Nyári Edit, Nyári Aliz, Tabáni István, Kocsis Tibor.



Ingyenes programok: Kézműves-gyermekfoglalkozások: 10–12 és 15–19 óra. Rajzverseny: 16–18 óra. Ugrálóvár, kisvonat: 10–20 óra. Újdonság! Szabadtéri csónakázótó a sportpálya mellett: 10–20 óra. Kisállat-simogató: 15–19 óra. Omnibuszos utazás (14 órától 20 óráig félóránként, indulás a Tó vendéglőtől).



Nyári fesztivál- hétvégék

Győri Rába Quelle Fürdő

08. 04., szombat



10–12 óra: AForce1 Dance Studio – Táncbemutató. 12–13 óra: Jó ebédhez szól a DJ. 13–17 óra: Summer DJ + konga (Dj Flash + Konga Ati). 18–20 óra: A Park zenekar koncertje.



08. 05., vasárnap

10–12 óra: A Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes programja. 12–13 óra: Jó ebédhez szól a DJ. 13–16 óra: Summer DJ + konga (DJ Flash + Konga Ati). 16–17 óra: Horváth Tamás-koncert. 18–20 óra: A Wenk együttes nyáresti koncertje.



Belépődíj: A rendezvényre a fürdőben megváltott jegyek érvényesek. Jegyárak: www.

rabaquelle.hu.



II. Metabond Rally & Tuning Day

08. 04., szombat

Écs (Rábaring), 8–20 óra

Látványból és programokból nem lesz hiány.



Ralitesztedzés (Rally Taxi). Drift Taxi (Drift Taxi). Gokart. Tuningtalálkozó (az autóra nincs belépődíj). Autó-szépségverseny (ingyenes). Hifihangnyomás-verseny (ingyenes). Kipufogóhangerő-verseny (ingyenes). Gyerek-, felnőtt-, csapatvetélkedők (ingyenes). További programok: Bemutatók. Gyerekprogramok. Tombolahúzás értékes ajándékokért. A belépődíj 2000 Ft/fő, ez tartalmaz egy Nimrod energiaitalt és egy tombolajegyet. 14 év alattiak belépése díjtalan.



Naplemente-túra

08. 04., szombat, 19.30 óra



Hajóra szállnak és hangulatos hajókázás közben ismerkedhetnek meg győri történetekkel, majd kicsit sétálunk is. A hidak, a Radó-sziget, a vár, a várfalak, a külső városrészek látványa adja a díszletet ehhez a sétahajózáshoz. A program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. Meglepetésekkel is készülünk. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



Ismeretterjesztő városnéző séta

08. 05., vasárnap

Indulás a Tourinform Látogatóközponttól. (Baross út 21.), 15–17 óra



Ismeretterjesztő ingyenes városnéző séta. Információ:

geur.jelky@kabelnet.hu,

jhluchany@gmail.com,

arrabona11@gmail.com.



Védd a helyit, vedd a kisalföldit!

08. 05., vasárnap

Dunakapu tér, 8–13 óra



Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása és népszerűsítése. Program:

10 óra: A Buborék együttes interaktív koncertje gyerekeknek.

11.30: A Wenk Funkover zenekar koncertje.



Pannonhalmi Jazzterasz: Szakcsi Lakatos Béla 75

08. 03., péntek

Pannonhalmi Apátsági Pincészet szabadtéri kóstolóterasza, 19.30 óra (esőhelyszín: Pannonhalmi Bencés Gimnázium díszterme)



Rákfogó – Szakcsi Lakatos Béla 75. Szakcsi Lakatos Béla – zongora, billentyűs hangszerek. Fenyvesi Márton – gitár. Fekete-Kovács Kornél – trombita. Orbán György – nagybőgő. Kőszegi Imre – dob.



Belépőjegy: 3000 Ft/fő, amely tartalmaz egy logóval ellátott kristály kóstolópoharat és egy köszöntőitalt, továbbá jogosít a koncerten történő részvételre. Belépés kizárólag előzetes jegyvásárlással.



Jegyek kaphatók:



• TriCollis Foglalási Központ: 9090 Pannonhalma, Vár 1.; +36-96/570-191; info@osb.hu; www.bences.hu

• Bortársaság – Győr Árkád: H-9027 Győr, Budai út 1.; +36-96/555-047, gyorarkad@bortarsasag.hu; www.bortarsasag.hu

• Bortársaság, Kossuth tér: H-1051 Budapest, Vécsey u. 5.; +36-1/269-3286, kossuthter@bortarsasag.hu

Transzfer: A győri városháza mellől 18.30 órakor modern, kényelmes, légkondicionált autóbusz indul a rendezvényhelyszínre, majd a program után kb. 22 órakor vissza. A buszjegy ára bruttó 2000 Ft/fő/retúr.

A helyigényeket a TriCollis Foglalási Központban, a +36-96/570-191-es telefonszámon vagy az info@osb.hu címen legkésőbb az érintett koncertet közvetlenül megelőző hétfőig kérjük előzetesen jelezni. A minimális utaslétszám 8 fő!



Az idei rendezvénysorozat következő eseménye: a Pannonhalmi Jazzterasz bemutatja: Gereben Zita Quintet feat. Ávéd János. Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Pincészet szabadtéri kóstolóterasza. Mosonmagyaróvár és környéke

Pusztasomorjai Vigasságok

Sós Antal Közösségi Ház



Mulatság, kultúra, folk, ungerground – Jánossomorján újra színvonalas és színes kulturális szórakozás várja a lakókat és a környékbelieket a hétvégén!



08. 03., péntek

18 óra: Jánossomorjai Fúvós Kamara Együttes és Tititá néptánccsoport. 19 óra: Irodalmi borkóstoló a Tschida Pincészettel és Takács István cimbalmossal. 20 óra: Fabók Mancsi Bábszínháza – Kapós Böske. 22 óra: Audiovizuális műhely.



08. 04., szombat

16 óra: Kézműves-foglalkozás, kláriskészítés, nem csak gyerekeknek! 17 óra: Ducika és dúvadak – dunaszigeti tréfás népdalok. 18 óra: Szép Ernő Színház – A lónak vélt menyasszony. 19 óra: Újra nyit az egykori Prikler-kocsma – koccintás és nosztalgikus beszélgetés várja a helyi időseket és az érdeklődő fiatalokat!

19.30 óra: Suflare Kollektíva- (Szeged) koncert és moldvai táncház. 21 óra: Led Zepp’s-koncert. 22.30 óra: ZeroDay-koncert. Kurucz Lajos harmonikás. Lesz még kemencés lángos és fröccs.



III. Jánossomorjai Amatőr Lovastalálkozó

08. 04., szombat

Legelő u.



10 óra: Lovasfelvonulás. 11 óra: Fogathajtás-vetélkedő. 13 óra: Ügyességi verseny. 14.30 óra: Westernprogram. 16 óra: Fogathajtás-vetélkedő, II. kör. 17 óra: Eredményhirdetés.



Margaret Island

Mosonszentmiklós, 08. 04., szombat, sportpálya, 21 óra.

Utána Hores-diszkó. A rendezvény ingyenes. Rábaköz

Péntek esti muzsika

Csorna, 08. 03., péntek

Zenepavilon, 20 óra



Öt héten keresztül a hétvégeken ingyenes könnyű nyáresti koncertekre várják az érdeklődőket. Az esti műsorokon különböző zenei irányzatokat képviselő együttesek muzsikálnak majd. Ezen a héten a Los Orangutanes (latin-amerikai, cumbia) zenél. Esőhelyszín a Városi Művelődési Központ.



Bősárkányi Hansági Zöldség Fesztivál

08. 04., szombat

Focipálya, 8–23.59 óra



8–9 óra: „Fut a falu" második futam – közös reggeli futás. 9 órától: Sárkánypörköltfőző verseny. 11–11.40 óra: Bágyogszovát–Bősárkány önkormányzatok hagyományos futballmérkőzése. 11–15 óra: Dömötör Tamás zenél. 13–13.10 óra: Főzőverseny eredményhirdetése. 13.10 órától: Ebéd. 15 órától: Ünnepi megnyitó. 15.15 óra: Apa-lánya tánc – bősárkányi apukák tánca a lányaikkal. 15.30–16.30 óra: Pántlika néptáncegyüttes. 16.30–17.30 óra: Geri Betli műsora. 18–19 óra: Falcon-koncert. 19–19.15 óra: Breaktánc. 19.15–20 óra: Sorsolás. 20–21.30 óra: Lord- koncert. 22 órától: Bál a Crazy Monday zenekarral.



Kísérőprogramok estig:



10 órától ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak, népi játékok. 15 órától dartsfoci, ujjlenyomatfa, tűzoltó-

autó. Kézműves-foglalkozások (saját ajtótábla készítése), kézműves- vásár, postagalamb-bemutató. Sopron és környéke

Hatan pizsamában

08. 03., péntek

Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óra

Vígjáték/Játékszín.



Valahol, egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendégeket várnak egy kellemesnek ígérkező hétvégére. Az egyik vendég Bernard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője. A másik vendég Brigitte, Bernard titkos szeretője...

I. helyár: 7500 Ft, II. helyár: 6000 Ft.



Kölcsönlakás

08. 04., szombat

Fertőrákosi Barlangszínház,

20 óra

Vígjáték/Játékszín.



Az elegáns londoni emeleti lakás Philipé és Johannáé. Hetek óta tart a renoválás, nagy a felfordulás. Philip és Henry sikeres gyermekkönyvkiadók, irodájuk a földszinten található. Henry nagy nőcsábász. Amíg Philip a feleségével vendégségbe készül, addig Henry egy hölgyismerősével randizna társa lakásában. Nem tudja, hogy felesége is erre készül újdonsült lovagjával.

I. helyár: 7500 Ft, II. helyár: 6000 Ft.



Borsodi homályos

08. 05., vasárnap

Fertőrákosi Barlangszínház,

20 óra

Aranyosi Péter önálló estje.



I. helyár: 3000 Ft, II. helyár: 2800 Ft.