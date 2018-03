Top 50 látnivaló a Kisalföldön - Újra megrendelheti kiadványunkat!

Alkotók – A kiadvány tartalmának összeállításában közreműködött munkatársaink: Magasi Dávid, Kaprinyák Nikolett, Bertleff András, Horváth László, Nagy Márta, Mészely Réka és Gondár Flóra. Fotó: M. M.

Vajon hányan tudják, hogy Győr szomszédságában, a nyúli Szurdiknál sorakozó 80–100 borospince közül a „Sárkánylik" legalább 500 éves? És a Kajárpéc határában álló Hatos-tölgyről köztudott-e, hogy az összenőtt törzsek átmérője közel 8 méter, a 300 éves famatuzsálem 2012- ben egy hajszállal maradt le az Év fája első helyezéséről?Győr-Moson-Sopron megyében számos érdekes és izgalmas látnivaló várja nemcsak a messziről érkező turistákat, hanem az itt élőket is. Kirándulóhelyek, egyházi emlékek, legendás épületek és kastélyok csak arra várnak, hogy megmutathassák magukat.A „Top 50 látnivaló a Kisalföldön" című kiadvány célja, hogy a leghíresebb megyei látnivalók – úgymint Győr barokk belvárosa, a soproni Tűztorony, a Pannonhalmi Főapátság és a fertődi Esterházy-kastély – mellett olyan, kevésbé ismert településeket, kirándulóhelyeket vagy épületeket is megismertessen az olvasókkal, amelyekről talán már hallottak, de még nem volt alkalmuk mindet felkeresni.

Négy régió, Győr és környéke, Mosonmagyaróvár és környéke, Sopron és környéke, valamint a Rábaköz nevezetességeit gyűjtöttük egy csokorba, de nem maradhatott ki a sorból egy-két egyedi és különleges intézmény, mint például a mosonmagyaróvári Futura vagy a győri Mobilis Interaktív Kiállítás sem. Nem volt könnyű 50 látnivalót kiemelni és egész biztos, hogy maradtak ki értékes helyek a listából. De igyekeztünk mindenki számára elérhető, megfizethető, ugyanakkor izgalmas válogatást összeállítani.A kiadvány készítése nekünk, szerzőknek is lehetőséget adott arra, hogy újra felfedezzük megyénk szépségeit, még ha ez nem is ment mindig zökkenőmentesen. Polgármesterek, szakemberek segítették munkánkat és néha bizony előfordult, hogy testi épségüket nem kímélve tették ezt. A felpéci ősborókás bejárása közben a polgármester, Kuglics Tamás autója defektet kapott az erdő közepén, de ébernek kellett lenni a hansági túrák során is, amikor a tökéletes fotó érdekében bivalyokkal néztünk farkasszemet. A győri állatkertben a csimpánzkölyök artistabemutatóját órákig csodáltuk volna, a bábolnai és Göbös-majori lovardában a pompás lovakban gyönyörködtünk, még esőben is. Kilátókat másztunk meg és borospincéket kerestünk fel, próbáltunk ellenállni a kapuvári fürdő csábításának, bezzeg a Cuha-völgyben hiába egyensúlyoztunk a sziklákon, néha bele-belecsúsztunk a patak vizébe.