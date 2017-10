Top 50 látnivaló a Kisalföldön - Rendelje meg legújabb kiadványunkat!

Alkotók – A kiadvány tartalmának összeállításában közreműködött munkatársaink: Magasi Dávid, Kaprinyák Nikolett, Bertleff András, Horváth László, Nagy Márta, Mészely Réka és Gondár Flóra. Fotó: M. M.

Vajon hányan tudják, hogy Győr szomszédságában, a nyúli Szurdiknál sorakozó 80–100 borospince közül a „Sárkánylik" legalább 500 éves? És a Kajárpéc határában álló Hatos-tölgyről köztudott-e, hogy az összenőtt törzsek átmérője közel 8 méter, a 300 éves famatuzsálem 2012- ben egy hajszállal maradt le az Év fája első helyezéséről?Győr-Moson-Sopron megyében számos érdekes és izgalmas látnivaló várja nemcsak a messziről érkező turistákat, hanem az itt élőket is. Kirándulóhelyek, egyházi emlékek, legendás épületek és kastélyok csak arra várnak, hogy megmutathassák magukat.Az októberben megjelenő „Top 50 látnivaló a Kisalföldön" című kiadvány célja, hogy a leghíresebb megyei látnivalók – úgymint Győr barokk belvárosa, a soproni Tűztorony, a Pannonhalmi Főapátság és a fertő-di Esterházy-kastély – mellett olyan, kevésbé ismert településeket, kirándulóhelyeket vagy épületeket is megismertessen az olvasókkal, amelyekről talán már hallottak, de még nem volt alkalmuk mindet felkeresni.

Négy régió, Győr és környéke, Mosonmagyaróvár és környéke, Sopron és környéke, valamint a Rábaköz nevezetességeit gyűjtöttük egy csokorba, de nem maradhatott ki a sorból egy-két egyedi és különleges intézmény, mint például a mosonmagyaróvári Futura vagy a győri Mobilis Interaktív Kiállítás sem. Nem volt könnyű 50 látnivalót kiemelni és egész biztos, hogy maradtak ki értékes helyek a listából. De igyekeztünk mindenki számára elérhető, megfizethető, ugyanakkor izgalmas válogatást összeállítani.A kiadvány készítése nekünk, szerzőknek is lehetőséget adott arra, hogy újra felfedezzük megyénk szépségeit, még ha ez nem is ment mindig zökkenőmentesen. Polgármesterek, szakemberek segítették munkánkat és néha bizony előfordult, hogy testi épségüket nem kímélve tették ezt. A felpéci ősborókás bejárása közben a polgármester, Kuglics Tamás autója defektet kapott az erdő közepén, de ébernek kellett lenni a hansági túrák során is, amikor a tökéletes fotó érdekében bivalyokkal néztünk farkasszemet. A győri állatkertben a csimpánzkölyök artistabemutatóját órákig csodáltuk volna, a bábolnai és Göbös-majori lovardában a pompás lovakban gyönyörködtünk, még esőben is. Kilátókat másztunk meg és borospincéket kerestünk fel, próbáltunk ellenállni a kapuvári fürdő csábításának, bezzeg a Cuha-völgyben hiába egyensúlyoztunk a sziklákon, néha bele-belecsúsztunk a patak vizébe.

<a href="http://kerdoiv.lapcom.hu/view.php?id=676" title="RENDELJE MEG LEGÚJABB KIADVÁNYUNKAT!">RENDELJE MEG LEGÚJABB KIADVÁNYUNKAT!</a>

Kalandokban tehát nem volt hiány a könyv összeállítása során, de mindannyian másképp éltük meg a hónapokig tartó munkát. Nagy Márta a soproni régiót járta be, élményeit így foglalta össze: „Eddig is tudtam, hogy Sopron és környéke gazdag látnivalókban, a kiadvány készítésekor ugyanakkor újra és újra elöntött az öröm és a büszkeség, hogy milyen gazdag környéken élhetek, mennyi nyilvánvaló és rejtett kincset hozhatok másokhoz közelebb. S ami ennél is fontosabb üzenet volt számomra, az az, hogy az épületek, a történelmi helyszínek, a természeti környezet meghatározó ugyan, de a legfontosabb: az ember. A rácsodálkozó, a felfedező, az összefüggéseket meglátó, az értékeket tovább éltető Ember..."Mosonmagyaróváron és környékén Mészely Réka csodálkozott rá lakóhelye szépségeire: „A könyv születése során feltettem magamban a kérdést: mennyire ismerjük a helyet, ahol élünk. Nap mint nap megyek el a mosonmagyaróvári vár – melynek felújítását már várom – vagy a Wittmann park mellett, s felnőttként is lázba hoznak a Futura Élményközpont játékai. Gyakran csodálom meg a lébényi templomot, soha nem hiányozhatok a mecséri Ladikos Fesztiválról, a hétvégék kirándulási helyszínéül is sokszor választjuk Rajka vagy Dunakiliti környékét, mégis sok érdekességet tudtam meg írás közben. Dunacsúnyban előtte csak néhányszor jártam, talán mert kétszeresen is emlékeztet magyarként veszteségeinkre. De éppen a Top 50 miatt egyre gyakoribb vendég lettem a raftingpálya lelátóján: a vadvízi evezés teljesen magával ragadott – persze csak nézőként. Azóta több nemzetközi versenyen is láthattam a kajakosok és kenusok harcát a hatalmas erejű vízzel."Kaprinyák Nikolett felelős szerkesztő:„Kívánom, hogy önök, Győr-Moson-Sopron megyében élők is olyan nagy örömmel és kíváncsisággal lapozzák e kiadványt, mint amilyen nagy lelkesedéssel mi készítettük. Azt pedig csak remélni tudom, hogy sok érdekességet és új információt találnak benne, és ezeknek nagy hasznát veszik majd a hétvégi kirándulások vagy városi séták során."