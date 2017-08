Top 15 - mutatjuk Győr legnépszerűbb városrészeinek listáját

Győr egyik legsűrűbben lakott panelnegyede Adyváros.

A fővároson kívül sehol az országban nem pörög úgy az ingatlanpiac, mint a kisalföldi megyeszékhelyen. Több városrészben gomba módra szaporodnak az új társasházak úgy, hogy a panellakásokra is óriási a kereslet. Akik költözni készülnek Győrben, értékes tapasztalatokat gyűjthetnek a kisalfold.hu-n látható voksok, hozzászólások révén.résztvevők 46 százaléka tervez költözést. A voksolók negyede idén foglalná el új lakhelyét, 38 százalékuk 1-2 éven belül költözne. Olvasóink 63 százaléka a városon belül váltana otthont, Győr környéki településre a válaszadók 30 százaléka, más megyébe 7 százalékuk indulna."A válság elején, 2008-ban 3 hónapig árultunk 6 millióért egy átlagos panellakást. Most 270 ezer Ft körül mozog a panelok négyzetméterenkénti ára. Jó állapotú, 55 négyzetméteres adyvárosi, marcalvárosi panellakásért most közel 15 milliót lehet kérni" - illusztrálta a győri ingatlanpiac pörgését Török Tamás, a győri Házközpont ingatlaniroda ügyvezetője.

Hírgrafika: Orbán Norbert

Győr egyik legsűrűbben lakott panelnegyede, Adyváros jól szerepelt szavazásunkon. A voksok szerint a Kodály Zoltán útra, a Kassák Lajos utcába vagy az Ifjúság körútra közel annyian költöznének, mint a Belvárosba. A panelok mellett szól, hogy a lakótömbök városrendezési szempontból a legjobb időben épültek. Viszonylag tágas zöldterület, játszóterek övezik a panelokat, az intézményrendszer (bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi rendelő, posta) pedig karnyújtásnyira van a "szomszédban". A hátrányuk, hogy szűk helyen élnek sokan. Egy emeleten akár hat lakás is húzódhat, vagyis tízemeletes tömbben 60 lakás "zsúfolódhat"."A győri panelok reneszánszukat élik, a 10. emeleti lakások is eladhatók. Érdekesség, hogy minél magasabban van a panellakás, annál olcsóbban vásárolható. Ez az új építésű társasházaknál pont fordítottan működik" - tette hozzá Török Attila, a győri Házközpont ingatlaniroda értékesítője.Több győri negyed alapjaiban változik napjainkban. Nádorvárosban és Révfaluban jelentősen csökken a családi házak száma, helyüket társasházak veszik át. A tendencia odáig jutott, hogyha valaki családi házat vásárolná és ezért mélyen a zsebébe képes nyúlni, kihívás számára megfelelő házat találni. Nádorvárosban és Révfaluban alsó határon 50 millióra és némi szerencsére van szükség a cél érdekében. A régi Pápai úton van talán a legtöbb esély felújításra váró családi házat "megcsípni". Ezek az otthonok 30 millióról indulnak, de több milliót kell költeni rájuk."Ha az ügyfelünk családi házba költözne, két járható utat javaslunk. Az első lehetőség, hogy Győr 10 km-es körzetében találjon ideális otthont. Korrekt, 90 négyzetméteres ház Győrszentivánon 25 milliónál kezdődik. Lehet ennél olcsóbban, akár 15 millióért is felújításra váró családi házakat kifogni Győrszentivánon. Ménfőcsanakon szintén vannak eladó, felújításra váró családi házak 15-25 millióért. Győrújbaráton hasonlóak az árak. A Győrtől 15-20 km-re lévő települések egyre több család számára jelentenek vonzó célpontokat" - hallottuk Török Tamástól. A következő példa szemlélteti, mennyit számít a távolság Győrtől a vételáraknál. Azonos négyzetméterű, hasonló tulajdonságú házakat adtak el Győrszentivánon és Nagyszentjánoson a napokban. Utóbbi 9 millióval volt olcsóbb.

Szabadhegy majdnem megelőzte Révfalut, végül harmadikként végzett felmérésünkön. Fotók: Bertleff András

A másik lehetőség az ikerházakban rejlik. Ezek az otthonok családi házas "érzést" adnak lakóiknak, általában tartozik hozzájuk 100-500 négyzetméter közötti zöldterület. Ráadásul a CSOK-ban rejlő lehetőségeket ikerházzal lehet a leginkább kiaknázni. "A CSOK-ra 10 milliós vissza nem térítendő támogatás jár, 10 millió forint a hitel összege. Ha panelból költöznek ikerházba, akkor a lakást 15 millióért eladhatják. A győri és város környéki ikerházak 30 millió forintba kerülnek. Ha összeadjuk az előző számsort, akkor 5 millió forint marad az új ikerházas otthon csinosítására" - említett szemléletes példát Török Attila. Aki hajlandó Győrtől távolabb költözni, annál kevesebb pénzből jut az ikerházhoz. Ami Győrújfalun 30 millióba kerül, az Győrzámolyon 25 millió. Dunaszegen "csak" 20 millió.Végezetül, essen szó a gomba módra szaporodó győri társasházakról. Van olyan utca Révfaluban, ahol 300 lakást építettek pár éve alatt, de zöldparkra nem gondoltak a közelben... Török Tamás elmondta: akik társasházba költöztek pár éve, közülük többen ismét kopogtatnak náluk - családi vagy ikerházra cserélnék lakásaikat. "Az ingatlanpiac úgy fejlődik Győrben, hogy akik váltani akarnak, jól jönnek ki az üzletből. Amit pár éve fizettek a társasházi lakásukért, most kamatos haszonnal kapják vissza. Ménfőcsanakon 5 éve 18,7 millió forintért adtunk el 67 négyzetméteres lakást, ez az otthon most cserélt gazdát. A volt tulaj 30 százalékos haszonnal adta el korábbi lakását" - mondta Török Tamás.

A legdrágább városrészek



A Belvárosban, Nádorvárosban és Révfaluban 400 ezer forint felett van az ingatlanok négyzetméterenkénti ára. Ez a győri csúcs. Győr-Szigetben óriásit változott a világ, szerencsére pozitívan, itt 800 új lakás épült az utóbbi évtizedben. A szigeti lakások négyzetméterenkénti ára 340 ezer forinttól indul.