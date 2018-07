Top 10 - videón mutatjuk 2018 eddigi legdurvább közlekedési szabálytalanságait Győrből

10. Szemben a forgalommal



A Csaba utcában azok hajlamosak figyelmen kívül hagyni a behajtani tilos táblát, akik az utca sarkán lévő étterembe igyekeznek. Amennyire tudjuk, az étteremben mindig melegen hozzák ki a levest, nem kellene ennyire sietni.





9. Forma-1 a Fehérvári úton



"Az eset a Fehérvári úton mondhatni megszokott Győrben" - írták a videó alá a "Győrben közlekedünk" szerkesztői. Nehéz velük vitatkozni. A fő kérdés az, hogy a délutáni csúcsban hova sietnek az autóversenyzők? Itt ugyanis borítékolhatóan lépésben araszol a kocsisor a Szigethy-Fehérvári-Ipar úti csomópontig.



"Az eset a Fehérvári úton mondhatni megszokott Győrben" - írták a videó alá a "Győrben közlekedünk" szerkesztői. Nehéz velük vitatkozni. A fő kérdés az, hogy a délutáni csúcsban hova sietnek az autóversenyzők? Itt ugyanis borítékolhatóan lépésben araszol a kocsisor a Szigethy-Fehérvári-Ipar úti csomópontig.

8. Ügyes tanulóvezető, egy öngyilkos-jelölt gyalogos, két szabálytalan bringás



Többször foglalkoztunk a Baross híddal kerékpáros szemmel, úgy látszik, nem elégszer. A "mély vízbe dobott" tanulóvezetőnek elsősorban arra kellett figyelnie, hogy a busz takarásából záróvonalra tévedt járókelőt ne üsse el. A két szabálytalan bringás "hab volt a tortán".



7. Előzés jobbról az 1-esen



Nem szép dolog általánosítani, de a "golfos srácok" fogalommá váltak a közlekedésben. Nyomulnak a sötét diesel füstöt eresztő, 25-30 éves járgányaikkal és menőnek képzelik magukat, ha megelőznek pár autót jobbról. Előfordulhat olyan helyzet, amikor több mint veszélyessé válik a "játék".



6. Fittyet hányni a pirosra, majd előzni a vasúti átjáróban



Közlekedési kultúránk esésének ékes példája, hogy a vasúti átjárókban a piros jelzés tabunak számított egykoron. Most többen feszegetik a határokat, elég megnézni, mit művel némelyik gyalogos és kerékpáros az Újlak utcai átjáróban.



A felvételen látható eset is a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon történt. Sok jót nem ígér, hogy rengeteg szerelvény jár hazánk legforgalmasabb vonalán.



2006 júniusában adták át az első jelzőlámpás körforgalmat a Fehérvári út-Ipar utca-Szigethy Attila út találkozásánál, rengeteg koccanásos baleset történt itt az elmúlt évtizedben. Gyorsan tegyük hozzá: korábban több halálos baleset helyszíne volt a forgalmas gócpont, az átépítés óta sokkala kereszteződés.A videó látható esetben valószínű nem tudatosan szabálytalankodott a sofőr, inkább elmélázott. Szerencsére a Punto vezetője észnél volt, időben lassított.A forgalom láthatóan lépésben is alig haladt a Hűtőház utcában, mire egy pofátlan autós alternatív megoldást keresett. Úgy gondolta, kipróbálhatja a kerékpárutat négy keréken.Az előző videóhoz pepitában hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a fehér furgonos manővere veszélyesebb volt. A meglepődött gyalogosoknak kis híján el kellett ugrani az útjából. Onnan, ahol semmi keresnivalója nem volt az autósnak.A Bisinger-felüljárón két autó között, nagy sebességgel zúgott el a motoros. Szemtanúk szerint a következő kereszteződésben a piros lámpán szintén átszáguldott. A motoros kezét foghatják az égiek, hogy ilyen mentalitással eddig megúszta a bajt. Kérdés, hogy a közlekedés többi résztvevőjét is óvják-e majd, ha ilyen előzésbe kezd emberünk.Hasonló szituációval kezdtük összeállításunkat, az eset helyszíne is közel azonos (a Csaba utca folytatása a Hunyadi utca). A 4-es Golffal simán behajtottak oda, ahova sűrűn kanyarodnak buszok. A győri rendőrök előszeretettel büntetik meg a szabálytalankodó kerékpárosokat itt. A behajtani tilos táblára magasról tevő autósoknak is tartogatnak 30 ezer forintos csekkeket.Nem tudjuk, hogy technikai hiba állt a háttérben, de tény: a 14-es busz nyitott ajtóval szállított utasokat Győrben. A KRESZ balesetveszély miatt tiltja, hogy bármilyen jármű nyitott ajtóval vegyen részt a közlekedésben.