Tompa Eszter gyilkosa 10-20 évet kaphat - Így hozták a bíróság elé a férfit Győrben - fotók

- Elrendelték S.A. előzetes letartóztatását.A Győr Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte az emberölési ügy gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.A bíróság döntését azzal indokolta, hogy a gyanúsított ugyan az emberölés elkövetését elismerte, de az elkövetés módja a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján vizsgálandó, további nyomozati cselekmények lefolytatása szükséges, tanúk meghallgatása, amelyek zavartalan lefolytatása érdekében a kényszerintézkedés elrendelése indokolt.Ezen kívül a gyanúsított terhére rótt cselekmény tárgyi súlya– önmagában megalapozza a gyanúsított szökésének veszélyét. A gyanúsított korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt volt büntetve, jelenleg is lopás miatt büntetőeljárás van vele szemben folyamatban, ami miatt fennáll a bűnismétlés veszélye is.A bíróság határozatát az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vette, így a döntés jogerős.- A Győri Járásbíróság nyomozási bírája péntek délelőtt dönt a tizennégy évvel ezelőtti emberölési ügy gyanúsítottjának előzetes letartóztatásáról.Az ülést nagy sajtóérdeklődés kíséri, S. A.-t már bevezették a bíróságra: