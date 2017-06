Tomi Rocky meghódította a folyók városát és az emberek szívét Győrben - videó és sok-sok fotó

​ ​

Nem sokkal 10 óra után motorcsónakon érkezett meg Tomi, az úszót két kisebb csónak követte. Utóbbi "díszkíséretre" azért volt szükség, mert a hónapokon át tartó engedélyezési procedúra végén úgy került pecsét a papírokra, hogy Tomit búvároknak is biztosítania kellett.Rövid köszöntés után Tomi már csobbant is az alig 20 fokos Rábába és tempósan nekivágott a kereken 1 km-es távnak. A parton eleinte két tucatnyian figyelték Tomit, majd ahogy Forrest Gump futásánál, egyre népesebbé vált a társaság. A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének 9-10 tagja kerekesszékkel követte az úszót a parton a barátok mellett.Utóbbiak közé tartozik Bárándi-Nagy Viktória, aki az uszodából ismeri Tomit, s pár hetes kisfiával, Nimróddal és férjével maradt az úszó nyomában. "Nagyon bírom a palit, pénteken főztem neki halászlét, hogy jó erőben legyen a Rábában és a Mosoni-Dunában. Persze a lelkére kötöttem, hogy ne egye meg az egész lábast, nehogy megülje a gyomrát a nagy napon" - mondta nevetve a négygyermekes édesanya.Nos, Tominak nem akadt gondja a halászlével, 25 perccel alatt teljesítette a távot. "Nem ér le a lábam" - mondta a rá jellemző humorral a Kossuth-híd előtti célban. Patkás Tamás a '90-es évek közepén vesztette el mindkét lábát. Az akkor 23 éves kocsirendező mozgó szerelvény kerekei alá esett a győri MÁV-teherpályaudvaron. A vagon a jobb combján és a bal bokáján ment át: mindkét lábrészt leszakította, melyeket nem tudtak megmenteni az orvosok."A karom kicsit elmerevedett a hűvös vízben, illetve Rába alacsony vízállásával gyűlt meg a bajom. Szerencsére nem vertem magam kőhöz, de valószínűleg egy vastagabb letört ágnak nekiúsztam és ez felhorzsolt. A lényeg, hogy újra megmutathattam, hogy sérülten, lábak nélkül is lehet sportos, boldog életet élni. Hittel és akaraterővel mindent elérhetünk, amit szeretnénk az életben" - hallottuk Tomitól az úszást követően."Jó volt közelről látni, hogy egy láb nélküli ember is tud értéket teremteni. Tomi az egyik legkiválóbb példa arra, hogy egy súlyos, kis híján tragikus baleset után sincs vége az életnek. Ha elfogadja magát és a sérüléseit a traumát elszenvedő ember, akkor képes lesz újra élvezni az élet minden másodpercét. Ezen az úton a közösségünk sokat segíthet, több tagunk sikerrel vette az akadályt" - közölte Nagy Józsefné Edit, a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének vezetője.Visszatérve Tomira: a győri mozgássérült úszó idén harmadszorra készül teljesíteni a Balaton átúszást, majd a Velencei-tavon a 6 km-es távot is kipipálná. "Bár nincs sok szabad hely a testemen, kértem a tetováló mesteremet, hogy készítse a Velencei-tó sablonját. Nincs mese, idén fel fogja varrni rám az újabb legyőzött tavat" - búcsúzott Tomi.A baleset következében mindkét lábát elvesztő úszó azt szeretné bizonyítani, hogy sérülten is lehet sportos életet élni.Patkás Tamás "Rocky" győri mozgássérült sportoló szombaton 10 órakor a Petőfi hídnál a Rábába csobban és a Kossuth hídig úszik a folyók városában. A figyelemfelhívő úszás hossza 1 km. A baleset következében mindkét lábát elvesztő sportoló korábban többszöra Balatont.A győri úszás ötletéről kamera előtt kérdeztük Tomit, akinek felkészülését Petrov Iván, Jakabos Zsuzsanna edzője is folyamatosan segíti. Az úszásról tudósítunk szombaton, érdemes újra kattintani cikkünkre a hétvégén.