Tomi Rocky 18 fokos Mosoni-Dunában úszik és küzd a 14 km-es távval - élő kép, fotók

Tomiék elhagyták Győrzámolyt, Győrújfalu felé tartottak épp, amikor ezek a felvételek készültek.Körülbelül kéttucatnyi ember volt kíváncsi a kunszigeti csónakkikötőnél arra szombat délelőtt negyed 10 órakor, ahogy Tomi Rocky és Nagy Krisztián vízbe csobbant a 18 fokos Mosoni-Dunába. Mint arról a héten, a győri mozgáskorlátozott úszó, Patkás Tomi 14 km-es távot akar legyőzni a folyóban Kunsziget és Győr között.A Mosoni-Duna vízének hőmérséklete messze az ideálistól, így az úszók számára az energiapótlás - meleg tea és energiaitalok segítségével - kulcsfontosságú lesz. A paraúszást biztosító doktornő erre külön felhívta Tomi és ép úszó társa, Nagy Krisztián figyelmét. Az úszók meleget adó neoprén dresszben vágtak neki a kihívásnak. Szükségük is van a speciális ruhára. Mozdulatlan ember 18 fokos vízben akár négy perc alatt meghalhat...A "sérülten is sportosan" mottójú paraúszást a Győri Búvár Sportegyesület, a Fertő Tavi Vízi Polgárőr Egyesület felügyeli és a győri Red Water is támogatja egy csónakkal. Tomiékat összesen négy kis hajó követi.A Mosoni-Duna sodrása a vártnál gyorsabb volt szombat reggel, így az előre tervezett 12 óránál akár előbb is megérkezhetnek az úszók a győri Aranypartra. Aki szeretné látni a nem mindennapi úszás célba érését, fél 12 körül látogasson a "Lapos tanszékre". Tudósításunkat frissítjük.