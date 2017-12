Tömegközlekedés: nem igaz, hogy idén kötelező regisztrálni

Annak van valóságalapja, hogy a közösségi tömegközlekedésben bevezetik az elektronikus jegyrendszert és valamikor a jövőben papíralapú jegyek helyett kártyával utazhatunk, viszont az a hír terjedt el, hogy ezt a kártyát idén december 31-ig igényelni kell, és aki nem így tesz, január elsejétől jogosulatlanul utazik. Arról szólt a fáma, hogy nemcsak a budapesti tömegközlekedéssel, de a vonatokon és a helyi járatokon utazóknak is kell regisztrálniuk.Tisztázzuk: a Nemzeti Egységes Kártyarendszer része lesz a közlekedési kártya is – egyszer majd. A budapesti tömegközlekedés modernizálásának része a RIGO elektronikus jegyrendszer, amit jelenleg egy metróállomáson és egy HÉV-állomáson tesztelnek. A RIGO az Európa számos nagyvárosában, például Londonban vagy Párizsban is remekül működő rendszer klónja, vagyis papírra nyomtatott jegyek és bérletek helyett kártyával utazhatunk, ezt csippantjuk le a metrókapunál vagy a buszsofőr mellett található kis berendezésnél, ez tárolja többek között az egyenlegünket, akár egy bankkártya. Minket ez természetesen csak akkor érinti, ha a fővárosban akad dolgunk.

Szerkesztőségünk is kapott levelet, amelyben olvasónk aggódik, hogy kevés a kártya regisztrálására hátralévő bő egy hónap, s félő, hogy sok, amúgy ingyenesen utazó nyugdíjast is megbírságolnak, mert nem regisztrált az okmányirodákban vagy az ügyfélkapun. Megkerestük a városi tömegközlekedésért felelős ÉNYKK-t, mi igaz a hírből.Hegedüs-Kuti Piroska, az ÉNYKK Zrt. kommunikáció-, PR- és marketing-csoportvezetője a következőt válaszolta megkeresésünkre: „Az ÉNYKK Zrt. nem tervezi új közlekedési kártya bevezetését, utasaink jogszabályban foglalt utazási kedvezményeiket 2018. január 1-je után is a megszokott igazolásokkal és eljárási rend szerint tudják igénybe venni."Közben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is reagált a téves hírekre: „Az elmúlt napokban több internetes oldalon tévesen jelent meg, hogy 2018. január 1-jétől kötelező közlekedési kártyahasználatot vezetnek be az elektronikus jegyrendszer keretében. 2018. január 1-jétől továbbra is a megszokott módon lehet használni a közösségi közlekedési eszközöket."