Tolószékből bocsátott meg párjának a Sopron környéki férfi

A vádlott szinte kamaszos szégyenkezéssel állt, s alig érthetően suttogott: szeretne beszélni ügyvédjével és édesapjával, mielőtt a fellebbezésről dönt. Kemény szív kell ahhoz, hogy az ember ne sajnáljon meg egy alig 20 éves lányt, de a másik oldalon egy nagyon súlyos sérülés ügye áll, a fiatalember jó időre tolószékbe került és már soha nem lesz ugyanaz. A sértett anyja ott ült, mereven nézte fia támadóját és éreztük a feszültséget. Az ítélet után gyorsan elhagyta az épületet.Másfél évig volt Diána a soproni húszéves fiú barátnője, s tudta, hogy Ernő súlyos koponyaműtéten esett át egy autóbaleset után: jobb oldali koponyacsontjának egy részét el kellett távolítani. Jól alakult a gyógyulása, de fejét óvni kellett. Ennek ellenére éppen a műtött részen csapta fejbe öklével a felbőszült lány, amikor – saját elmondása szerint – gyerekes civódás fajult tettlegességig tavaly szeptemberben. Először a fiú lökte meg őt, miután szakítani akart a lánnyal. Diána kiabált, követte őt az utcán, előtte egy füves cigit is elszívott. Az ütés akár végzetes lehetett volna, a fiú összeesett.Dia nagyon megrémült, szólongatta, hogy hívjon-e mentőt, de a férfi elutasította ezt. Végül fel tudott kelni és nekiszegezte a kérdést, hogy miért ütött a fejére, ha egyszer tudja, hogy műtötték. Végül a fiatalember lakására mentek, Ernő megint rosszul lett, kórházba vitték. Agyzúzódásából maradandó fogyatékosság maradhat vissza és súlyos egészségromlást szenvedett. Ezeket a bíróság tegnap súlyosító körülményként értékelte, de így is az enyhítő körülmények kerültek túlsúlyba: hogy az elítélt nagyon megbánta tettét, mentőt hívott, és alig múlt még akkor 18 éves.Diána azt mondta nekünk: borzasztóan sajnálja, ami történt, a fiúval baráti maradt a kapcsolata. Ernő megbocsátott, írnak is egymásnak a Facebookon, telefonos kapcsolatot ápolnak. Azt is elmondta kérdésünkre: amikor megütötte párját, nem jutott eszébe a korábbi koponyaműtét.A Győri Törvényszék végül 2 év felfüggesztett börtönre ítélte a vádlottat, pártfogót rendelt mellé, s előzetes mentesítésben részesítette. Így a 4 éves próbaidő alatt kaphat a nő erkölcsi bizonyítványt, másképp ebben az életkorban túl sok kapu záródna be előtte, ami túlmutat a büntetés célján – érvelt a tanács vezetője.Az ügyész elfogadta az ítéletet, ahogy a védelem is. A vád indítványozta egyébként a felfüggesztett börtönt. Súlyosító körülményt jelentett a kábítószer-fogyasztás, árnyalja ugyanakkor a képet, hogy nemcsak a vádlott kért bocsánatot, a sértett is. Őt Sopronban hallgatták meg, s azt mondta Diának, "ne haragudj" – utalva a tolószékből is az ütés előzményeire.