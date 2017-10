Tökfesztivál, macskakiállítás, Porsche-túra - itt a hétvégi programajánló!

Ha ajánlana még programot, a tudosito@kisalfold.hu címre várjuk!

Kép forrása: www.dunaszentpal.hu

10. 08., vasárnapDunakapu tér, Pulzus, 15 óraA sétát követően látogatást teszünk Schima Bandi iparművész gyűjteményes kiállításán. A program részvételi díja: 2500 Ft, belépővel és tárlatvezetéssel. Klubtagoknak, nyugdíjasoknak, diákoknak: 2000 Ft, belépővel és tárlatvezetéssel. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.Dunacenter10. 07., szombat, 10–18 óra10. 08., vasárnap, 10–17 óraA Felis Hungarica az idei év első rangos nemzetközi macskakiállítását rendezi, melyen 300 bársonytalpút csodálhatnak meg: mintegy 20 különböző fajta cicát ismerhetnek meg. A 15 országból érkezett macskák a nemzetközi bírók kegyeiért is versengenek a Best in Show-n. A bírálatok után és a legszebbek kiválasztása előtt fajtabemutatót és fajtaösszevetőt (Maine Coon, norvég erdei, szibériai) tartanak, ahol elmondják, hogy miben hasonlítanak, illetve miben különböznek egyes fajták.Mindkét napon a győri menhely védencei, árva cicái a helyszínen örökbe fogadhatók lesznek!10. 07., szombat10 óra: Kapunyitás. 10–13 óra: Bírálatok. 13.30–16 óra: Szín- és mintázatbemutató (pl. mitől tabby a tabby, milyen is a teknőctarka macska). 16 óra: Best in Show (a legszebb cicák kiválasztása). 18 óra: Kapuzárás.10. 08., vasárnap10 óra: Kapunyitás. 10–13 óra: Bírálatok. 13.30–16 óra: Fajtabemutatók, fajtaösszevetések, macskás praktikák. 16 óra: Best in Show. 17 óra: Kapuzárás.10. 07–08., szombat-vasárnapEgy hétvége, ahol megnyílnak Győr város galériái, műteremházai. Bemutatkoznak a művek és alkotóik, képet kaphatunk a művészi inspirációról és a műalkotás témaválasztásától egészen egy galériában való helyének megtalálásáig. (www.romer.hu)10. 06–07–08., péntek-vasárnapGyőr PlazaNe maradjon ki ön se az akciós vásárlásból! A Lilla magazin október 3-i számából vágja ki a kuponokat és adja le a kedvezményt adó üzletek pénztárainál. Kedvezményes vásárlási lehetőséggel várjuk önöket!A hölgyek közül aligha akad majd olyan, akit ne csábítana egy kis shoppingolásra a sok kedvezmény, amit a győri Lilla-napok kínálnak a Győr Plazában. Nem kell mást tenniük, mint a Lilla magazinból kivágni vagy a Frappé alkalmazásban letölteni a kuponokat, és vásárláskor a pénztárnál leadni, felmutatni a kedvezményt adó üzletekben. Szánjanak több időt a nézelődésre, hiszen 54 üzlet 10–70%-os kedvezménnyel várja magazinunk olvasóit. Most végre mindenki megveheti azokat az apróságokat, amelyekre mindig is vágyott, de most még jobb áron megkaphatja. Ne hagyják ki a lehetőséget!Lilla-tipp:Hogyan juthat az akciós kuponokhoz? Az október 3-i Lilla magazinban megtalálhatja őket. 54 partnerünk várja önöket.Ne hagyják ki, mi várjuk önöket!Extra tipp:A kuponokat megtalálhatja a Frappén is! Töltse le őket!Jó vásárlást!VIII. Tökfesztivál10. 07., szombatKerekes tér14 órától: Hagyományos népi játékok, kosárkörhinta a lurkóknak. Tökfaragás, majd kiállítás az elkészült alkotásokból. A legjobb alkotás díja egy töktorta! Tökös és „töketlen" ételek, italok. Vásártér, arcfestés és csillámtetkó-készítés, egyéni sportvetélkedők. A legjobbakat ajándékkal díjazzák.15 óra: Fabók Mancsi – A háromágú tölgyfa tündére. 16 óra: Déli Bábszínház – Lopótök, avagy a Mari nem olyan! Kissé pajzán népi komédia egy többszörös arany minősítésű színjátszó társulat előadásában. A történet egy szolgálólányról szól, aki egyszerre több vasat is tart a tűzben. 17 óra: Ásványrárói Pávakör dalcsokra. 17.30 óra: Megérkezik a dunaszentpáli tűzoltóautó. A gyerekek kipróbálhatják, hogy milyen egy igazi tűzoltó-egyenruhájába bújni, tarthatják a locsolótömlőt. A fényképet a helyszínen ki is nyomtatják. 19 óra: Zenél a Party Time. 23 óra: Tábortűz gitárzenével.

Aprók színháza10. 07., szombatKunszigeti kultúrház, 10 óraEgyik kicsi, másik nagy – a győri Vaskakas Bábszínház előadása.Az előadás szövegét a Jászai Mari-díjas Ujvári Janka állította össze.Taschner Tamás idegenvezető Velünk élő legendák címmel kalauzolja az érdeklődőket szombaton 20 órától egy belvárosi sétán. Találkozó a Tűztoronynál lesz.10. 08., vasárnapLiszt Ferenc Kulturális Központ, 10–19 óraA szervezők idén is színvonalas kiállítókkal és sok meglepetéssel várják az esküvő előtt álló jegyespárokat és minden érdeklődőt. A programok között menyasszonyiruha-bemutató, hastáncbemutató, tombolasorsolás, esküvői lézershow és tortakóstoló is szerepel, a hangulatról DJ-k, zeneka-rok és vőfélyek gondoskodnak majd. A belépés díjtalan.Ez menő!A Porsche Club Pannonia Egyesület 2017. október 7-én tartja szokásos évi hobbiautós rendezvényét, a Tíz Torony Túrát. A túra során Tatáról indulva, Győrön, és a Kisalföldön áthaladva az idén Sopron az uticél. A versenyen 10 műemlék épület tornyát kell a résztvevőknek felismerni, fényképezőgéppel megörökíteni, valamint hat pecsétet begyűjteni. A klasszikus veteránversenyek mért feladatai is részei a túra értékelésének. (1/100-as és átlagtartó szakaszok).A „Tíz Torony Túra" rendezvény egyik állomása lesz az Esterházy-kastély 2017.10.07.-én szombaton, melynek során kb. 75 autó fog egyszerre a kastély déli homlokzatánál parkolni.A Porschék 12.15-től folyamatosan érkeznek és kb.15.30-kor távozik az utolsó autó a kastély murvás területéről.A gesztenyéről szól Ágfalván a hétvége. A tizennegyedik fesztivál szombaton reggel 9-kor kezdődik a Vadon Lovas Club területén, ahol gesztenyesütés, forralt bor és kirakodóvásár várja az érdeklődőket. A fogadó előtti téren őstermelők kínálják portékáikat, míg 13 órától a zárt lovardában táncos műsort rendeznek. Csikósbemutató lesz 15 órától, utána bábszínház és bohócműsor. Fellép az Ágfalvi Fúvószenekar is.Vasárnap 9-től, illetve a zárt lovardában 14 órától várják a közönséget, míg a Morgenröte Ének Egyesület vásárstandja a Hegy utcában 15 órakor nyílik. Ugyancsak 15 órakor lesz a lovardában a gyermekműsor. A délutáni-esti programot akrobatikus- és show-tánc-bemutató, Oszvald Marika operettműsora, az Ágfalvi Patakugrók tánca, s a Testvériség néptáncegyüttes fellépése színesíti.Tizenkettedik alkalommal várja a látogatókat sok ízzel és színnel aAz érdeklődők október 7–8-án, szombaton és vasárnap a helyi művelődési házban tekinthetik meg a termény- és virágkiállítást és vásárt, megkóstolhatják a helyi specialitásnak és helyi értéknek számító somorjai mákos rétest. Szombaton este fél héttől töklámpás-felvonulás ragyogja be a belvárost, majd táncházat tart a Tititá néptánccsoport.