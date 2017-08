Többször is testvérei adatait adta meg a rendőröknek egy győri férfi

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy győri férfi ellen aki két alkalommal okozott balesetet és mindkét esetben a testvére adatait adta meg az intézkedő rendőröknek, így az eljárások a testvére ellen indultak.



A 34 éves férfi soha nem szerzett jogosítványt, ennek ellenére volt gépkocsija, és azzal rendszeresen közlekedett is. 2016. július 18. napján is az autóját vezette egy Győr környéki településen, amikor személyi sérüléssel is járó balesetet okozott. Mivel vezetői engedélye nem volt és a gépkocsi sem rendelkezett érvényes felelősségbiztosítással, az intézkedő járőröknek a férfi azt mondta, hogy az iratai nincsenek nála, majd testvére személyi adatait adta meg sajátjaként. Így a baleset és a biztosítás hiánya miatti eljárások a testvére ellen indultak meg, aki értetlenkedve vette át a nevére szóló határozatot a büntetésről. A határozat ellen panasszal élt, így derült fény arra, hogy a testvére élt vissza adataival.



Az elkövető azonban 2016. december 17. napján ismét anyagi kárral járó balesetet okozott Győr belterületén, és a korábbiak alapján újra a testvére adataival igazolta magát a kiérkező rendőröknek, akik így a testvér nevére állították ki a helyszíni bírságról szóló nyomtatványt. Azonban a rendőrök ekkor már gyanút fogtak, a kapitányságra visszaérve ellenőrizték az adatokat, és fény derült a hamis személyazonosságra.



A balesetek miatt a hatóságok külön eljárásokat folytattak a férfi ellen.



Ugyanakkor, mivel az elkövető által megadott adatok alapján a testvére ellen indultak eljárások, és a kiállított közokiratokat is a testvére nevében írta alá, hamis vád bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat ellene a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség.