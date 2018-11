Többet nem szökik meg Z. Krisztián, a győri bíróságról elfutott rab

Z. Krisztiánt négy bv-s kísérte hétfőn a bíróságra, a kezét hátrabilincselték (ezt szinte mindenkinél előre szokták), s a lábán is volt bilincs. Már a látvány elveszi a kedvet egy szökéstől, de a bírósági tárgyaláson – ügyvédje kérdésére – válaszolva, nyilvánvalóvá vált, hogy Z-nak nincs könnyű dolga a börtönfalakon belül sem. Persze: tetszett volna nem megszökni, vágnánk rá azonnal, de ettől még tény, hogy magánzárkában tölteni a bebörtönzött időt a nehéznél is nehezebb. Z. Krisztiánhoz pszichológus jár és gyógyszereket is szed, de most már orvosi szakvélemény is kimondja, hogy személyiségzavara ellenére tudta, hogy mit csinált, amikorAz első, egy évvel ezelőtti tárgyaláson, de egyértelműen utalt arra is, hogy az épségét féltette egyik rabtársa miatt, s ezért nem akart visszamenni Sopronkőhidára. A megbánás, illetve az, hogy spontán ötlet volt a szökés, a hétfői tárgyaláson is elhangzott, de Z. nem tagadta a bűncselekmény elkövetésének tényét. Kár is lett volna, de ettől még méltányos büntetésben bízott.