Több száz általános iskolás járt a győri Audiban

Több száz általános iskolás tanuló látogatta meg a közelmúltban az Audi Hungaria Oktatóközpontját. A Győrből és a régió településeiről érkezett felső tagozatosok megismerkedhettek olyan fontos autóipari szakmákkal, amelyek elsajátításával megalapozhatják a jövőjüket.



„Ahhoz, hogy felkészültek legyünk a jövő munkaerőpiaci kihívásaira, komplex duális oktatási rendszert alakítottunk ki, melyben szakembereink a legmodernebb technológiák alkalmazásával oktatják az autóipari szakmákat. Emellett azonban fontos számunkra az is, hogy idejekorán megszólítsuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Törekszünk arra, hogy már az általános iskolásokkal is megismertessük az autóipar és a szakmák világát és testközelből betekintést nyújtsunk az ahhoz kapcsolódó képzésbe", mondta el Dr. Knáb Erzsébet, az AUDI HUNGARIA Zrt. személyügyekért felelős igazgatósági tagja.



Az Oktatóközpontban a diákok számos képzésben használatos eszközt kipróbálhattak és természetesen betekintést kaptak a vállalat gyártó területeinek életébe is.



Az Audi Hungaria duális szakképzési rendszerében jelenleg évente mintegy 250 fiatalt képeznek 15 szakmában. Eddig összesen több mint 1800 tanuló tett sikeres vizsgát a duális szakképzési rendszerben, többségük a győri vállalatnál helyezkedett el.