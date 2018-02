Több minden szól a P+R parkolók mellett Győrben - grafikán mutatjuk az érveket

Dr. Horváth Balázs szoftver segítségével mutatja a győri közlekedés ütőereit.

Az angol nyelvű P+R rövidítés magyar fordítása a "parkolj és utazz". A parkolókat külvárosokban alakítják ki buszmegálló, vasúti pályaudvar, kerékpárkölcsönző és tárolók mellett. Itthon nincs túl nagy hagyománya a P+R-eknek. A fővárosban is csak pár éve kezdték tudatosan építeni ezeket, jellemzően a 4-es metró és az agglomerációs vasútvonalak mentén.A P+R-ek egyedi "értelmezését" három helyszínen is láthatjuk Győrben. A Nádor aluljárónál a Lidl, az Árkád és a Széchenyi-egyetem parkolóját is szívesen igénybe veszik autósok. Az áruházak és a győri egyetem, hogy P+R parkolónak használják a területét. A német tulajdonú üzletlánc tavaly ősszel, hogy 1 óra ingyenes használat után díjat szed az ott parkolóktól. (A döntés hatásaira visszatérünk.)Az Árkád reggel 8 óra előtt nem nyitja ki a parkolóját. A jelenséget, amiről szó van, anno P+GY (parkolj és gyalogolj) táblákkal jelezték a városban. Ezek a parkolók kicsit kijjebb estek a centrumtól, ingyenesek voltak és népszerűnek számítottak. Hasonló elven működik a Petőfi híd alatt található parkoló, bár ide P+R táblát helyeztek ki.Győrben hol lenne érdemes tömegközlekedéssel összekapcsolt P+R parkolókat kialakítani? - kérdeztük Dr. Horváth Balázstól. "Bár Győr méretét tekintve kis városnak számít a P+R parkolókhoz, az autók évről évre növekvő száma miatt alternatívát nyújthat ez a forgalomcsökkentő megoldás a városba ingázók számára. Ugyanakkor nem nagyon segít a városon belül közlekedőknek" - kezdte a Széchenyi-egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja. Ameddig a '80-as években 1000 ember 75-80 kocsit hajtott, most ez a szám 350 körül mozog Győrben.A P+R parkolókat célszerűen a város "kapuihoz" kellene telepíteni. A parkoló kapacitásokat tekintve ésszerű választás lenne az ETO Park és az Audi Aréna több száz parkolója - leszámítva a piac- és meccsnapokat - a város keleti határához közel. A "nyugati végeken" a Dunacenter parkolóinak egy része kihasználatlan. A P+R parkolók itt jó eséllyel vásárlóvonzó hatást eredményeznének. Az 1-es főút két győri "végpontját" a Citybuszhoz hasonló helyi buszokkal lehetne összekötni, kerékpár-kölcsönzőkkel és tárolókkal kiegészíteni.

Olvasóink szavaztak a P+R-ről



Ön használna rendszeresen P+R parkolókat Győrben? - kérdeztük a kisalfold.hu-n. Olvasóink kétharmada igennel válaszolt. 45 százalékuk úgy venné igénybe a P+R parkolókat, ha ingyen buszra szállhatna vagy bringára ülhetne a parkolás után. 46 százalékuk az 1-es főút mellett alakítana ki P+R-eket. Három kérdésünkre közel 1300 voks érkezett. Ön használna rendszeresen P+R parkolókat Győrben? -a kisalfold.hu-n. Olvasóink kétharmada igennel válaszolt. 45 százalékuk úgy venné igénybe a P+R parkolókat, ha ingyen buszra szállhatna vagy bringára ülhetne a parkolás után. 46 százalékuk az 1-es főút mellett alakítana ki P+R-eket. Három kérdésünkre közel 1300 voks érkezett.

"A '90-es évek végén készítettünk terveket győri P+R parkolókra. Az egyik a mostani Mömax helyén épült volna a 83-as főút mellett. E létesítmény helyi-, helyközi átszállóközpont és P+R parkoló lett volna. Körülbelül 70 férőhellyel, mely a marcalvárosi helyi végállomás szerepét is betöltötte volna" - hallottuk Dr. Horváth Balázstól. A szigetközi útirány jóval kritikusabb, hiszen itt nincs olyan kézenfekvő helyszín, mely alkalmas lehet, a helyi autóbusz-kiszolgálás is szűkösebb. Igaz, a 14-es főút felől a városra zúduló forgalmat csökkenthetné a Galántai út mellett létesített P+R parkoló.Kérdéses persze, hogy a győri P+R-ek mennyit segítenének a helyiek kialakult közlekedési szokásain. Sokan azért vezetnek át a városon naponta, mert a munkahelyüktől 8-10 km-re jár a gyerekük iskolába. Igaz, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, még több autó fog lépésben haladni Győrben.