Több horgász, több támogatás a megyében

„Összességében sikeres időszakon vagyunk túl" - kezdte beszámolóját Takács Péter, a szövetség ügyvezető elnöke. 2017-ben 1526 horgásszal nőtt a szövetséghez tartozó, egyesületi tagsággal is rendelkező pecások száma, amely így most már a statisztika szerint 20 ezer 783. Nőtt az ifjúsági és a gyermek horgászok száma is.



Megyei szinten 89 tagegyesülettel zárták a tavalyi évet (megszűnt a Kapuvári HE, és a Dunamenti HE, viszont azóta két újabb egyesület csatlakozott, a Sopronkövesdi Horgász Egyesület és a Ciráki Horgász Egyesület). A Ciklámen, a Fehértói és a Barbacsi Környezetvédő horgász egyesület tagi jogviszonyát felmondták.

Tavaly 473-an tettek horgászvizsgát (2018-ban eddig 280-an). „Halgazdálkodási tervünket 2017 végén módosítottuk: megemeltük a telepítendő mennyiségeket, szélesítettük a faji összetételt. Pontosítottuk a kíméleti, ívó, és vermelő területek meghatározását.



A kíméleti vermelő és ívó területeket térképen, a területek pontos behatárolásával, GPS koordinátákkal megjelenítettük a honlapunkon." 2017-ben a telepítésekre összesen 68 millió 321 ezer forintot költött a szövetség.



A vízterület halászati őrzése kiemelt feladat. Nekik eszközbeszerzés is lehetőség nyílt a közelmúltban, mely folytatódik. „A 2018-es év elején megjelent újabb felhívásra digitális éjjel-nappali távcsőre, szonárra, hőkamerára és terepjáróra pályáztunk." Ha sikeres lesz, a 10 millió 995 ezres összérték 30 százalékát a szövetségnek kell fizetnie. „A halőrzésben, az őshonos halállomány védelmében jelentős eredményeket értünk el: ezt bizonyítja a több mint száz eljárás, amelyet a szabálytalanságot elkövetőkkel szemben a halgazdálkodási hatóságnál kezdeményeztünk, és büntetőügyekben tett, rendőrségi feljelentések is." A kárókatonák is hatalmas károkat okoznak a halállományban, ezért riasztottak, gyérítettek .



Dérer István a Mohosz alelnöke a megyei szövetség munkáját méltatta: „az elvégzett munkát tekintve az élmezőnybe tartoznak" – jelezte. Elmondta, a rendőrségi vizsgálat végén a Mohosz anyagi támogatást biztosít a szövetség halőrének, akinek felgyújtották az autóját. „Szeretnénk elérni, hogy fokozott jogi védelmet élvezzen a halőri állomány."



Dérer szerint a megyébe is több támogatás érkezhet a jövőben az új finanszírozási rendszerben, a horgászturizmus fejlesztésében pedig kiemelt szerepet kaphat Szigetköz. A biológiai meder- és élőhelyre habilitációra (iszapkezelés) is támogatást lehet lehívni, mely után csökkenek a halbetegségek. Jövőre vis maior alap is lesz, például halpusztulás esetére.



A küldöttgyűlésen megszavazták, hogy a jövőben szétválik az ügyvezetői és az elnöki pozíció. Az elnök Takács Péter maradt, ügyvezetőnek pedig megválasztották Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsannát.