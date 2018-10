Több ezer szurkoló ujjongott, amikor Richárd letérdelt Marianna elé

„Kicsit extrém módon kértem meg a barátnőm kezét. Raliversenyző vagyok, ő versenybíró s tavalyelőtt Écsen, a Rábaringen a cél előtt pár méterrel kiszálltam az autóból, letérdeltem és feltettem a kérdést. Hála istennek igent mondott. Azóta született egy gyönyörű szép kislányunk, aki most egyéves" – írta felhívásunkra Kelemen Richárd, aztán el is jött feleségével, Kelemenné Magyar Mariannával és a kis Zsófia Izabellával szerkesztőségünkbe, hogy felidézzék a lánykérés pillanatait.



Marianna és Richárd – egy évvel a gyűrű felhúzása után megtartották az esküvőt. Látásból már régóta ismerték egymást, hiszen ugyanazt a munkát végezték, más-más szervezetnél, cégnél voltak baleseti helyszínelők. Kapcsolatuk azonban csak három éve kezdődött és viszonylag rövid ismeretség után Richárd komoly lépésre szánta el magát. Szerinte kevesen kérik meg közönség előtt párjuk kezét, de ő így szerette volna és az is fontos volt neki, hogy jelen legyenek azok az autóversenyző barátai, akiket régóta ismer. Reméli, hogy a látványos meglepetéssel példát adott azoknak a férfiaknak, akik házasodást terveznek.

Az écsi Rábaringen 2016 áprilisában tartott versenyen Richárd úgynevezett nullás előfutó volt autójával, csak tesztelte azt, nem versenyzett. Beállt a rajtvonalhoz sárga Ladájával és a tízperces felkészülési idő alatt interjút készítettek vele, azt a közönség hallhatta. A műsorvezető – mivel be volt avatva a tervbe – odahívta a párját is, hogy nyilatkozzon és biztatta Richárdot, kérdezzen valamit Mariannától. Ekkor ő elővette a gyűrűsdobozt, letérdelt és azt mondta: „Nyolc hónap nem hosszú idő, de szeretlek." Ekkor már több ezren kiabálták, hogy siessen, mert hamarosan jön a start, de azért a csókra is volt idejük. S aztán a ralis elég jól szerepelt a táv első részén, majd felrobbant járműve hűtője, de nem is ez a lényeg. Amikor erről beszéltek feleségével, látszott arcukon, milyen fontos nekik ez az emlék, minden szót egészen pontosan akartak felidézni.



Egy évvel a lánykérés után megtartották az esküvőt, idén áprilisban kislányuk keresztelőjét. Marianna talpraesettnek, szókimondónak tartja férjét, aki gyakran megnevetteti. Richárd azt is szereti benne, hogy értékeli az apró dolgokat, azt, ha mások segítenek neki. Győrságon élnek és a kis Zsófiát már két hónapos korában magukkal vitték egy ralira, a rajtvonal közelében is nyugodtan aludt a babakocsijában.