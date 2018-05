Tizenkét álom vált valóra a Kantharosz-gálán - fotók

„Minden évben emelkedik a gála bevétele" – mondta el az idén 13,6 millió forintot hozó jótékonysági borárverés kapcsán Tagai István, az Európai Borlovagrend vezetője, az egyik alapító. A kilencedik alkalommal megrendezett Kantharosz-gála díjazottjai szerdán a borlovagrend pincéjében vehették át a támogatásukról szóló oklevelet. (Nevüket korábban közöltük: Kantharosz: milliók az álmokra, Kisalföld, 2018. április 6.) Mivel a kisalföldi Presztízs-díjas civil összefogás országos hírű lett, már most vannak borászok, akik licittételeket ajánlottak a következő évre.Tagai István elmondta, hogy jövőre április 4-én tartják a borárverést. A szervezők szeretnék, ha jövőre a színház adna otthont a gálának, mert a Richter Terem befogadóképessége nem elég, idén telt ház volt az 500 férőhelyes teremben.„Akik későn ébredtek, azoknak már nem maradt a kilencezer forintos támogatói jegyekből" – tudtuk meg Pió Márta gesztortól.A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a közönség szavazata alapján a Gyermekeinkért Lépésről Lépésre Alapítvány kérése teljesülhet, így Eyassa Vincze Barbara tánctehetség Salzburgban tanulhat tovább, a Kantharosz Alapítvány állja a 600 ezer forintos éves tandíjat. Ám mivel a befolyt összeg a másik két jelölt álmainak valóra váltására is elég, így a Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium és a Váci Mihály Általános Iskola is boldog lehet. A 32 pályázó közül végül 12 kapott támogatást.A gyermekek álmát valósítja meg hét győri civil szervezet összefogása. A képen a szervezők és a díjazottak. Fotó: Bertleff András