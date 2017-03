Az általános tilalmat azonnali hatállyal átmeneti időre rendelték el az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területekre. Ezeken a területeken, még a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban tilos a tűzgyújtás, a parlag- és gazégetés. Külön felhívják a figyelmet az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányterméket ne dobjanak el. Az intézkedést az erősödő nappali felmelegedés, a szeles és csapadékmentes napok után kiszáradt növényzet és erdei avar indokolja. A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei avar az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket okozhat. Aki a tűzvédelmi rendelkezéséket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. A tilalom feloldásáról a tűzveszély elmúltával intézkednek .

Tíz hektáron égett a rét Bezi és Enese között péntek kora délután. A tüzet a győri, a csornai és a lébényi hivatásos tűzoltók a bezi önkéntesek segítségével gyorsan eloltották, ám az utómunkák még most is tartanak. Átizzottak ugyanis a rét szélén álló fák is, emiatt locsolják azokat - tájékoztatott Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Felhívta a figyelmet arra, hogy tűzgyújtási tilalom van, errőlma határozott a Földművelésügyi Minisztérium.