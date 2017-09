Tisztújítást tartott a Fidesz Győri Szervezete - újra Borkai Zsolt az elnök

Az elnöki pozíciót teljes támogatottság mellett továbbra is Borkai Zsolt, a város polgármestere látja el.



A tagság megválasztotta továbbá az alelnököket is, Dr. Somogyi Tivadar (alpolgármester), Fekete Dávid (alpolgármester), Radnóti Ákos (alpolgármester), Kara Ákos (országgyűlési képviselő), Simon Róbert

Balázs (országgyűlési képviselő), valamint Németh Zoltán (megyei közgyűlés elnöke) személyében.



Az elnök-és az elnökség megbízatása is két évre szól.