Tisztes távolságból nézte a dulakodást a biztonsági őr - nem ezt kellett volna tennie

Nagyon kritikusan fogalmazott a vagyonvédelmi vezetők klubjának elnöke az őrök felkészültségéről, képzettségéről, fizikális rátermettségéről. Hangsúlyozottan nem konkrét esetről mondott véleményt, de annak a videófelvételnek az apropóján kerestük meg,Korábban megírtuk, hogyaz a 27 éves férfi, aki néhány hónap leforgása alatt második élettársát is brutálisan bántalmazta. A bűncselekmény „megalapozott gyanúját" videófelvétel is erősítette, amelyet az ügyészség tett közzé, s ezen látszik, ahogy a férfi megüti, majd a földön húzza az élettársát. De látszik más is: az eset egy drogériában történik, ahol biztonsági őr is tartózkodik. Mégsem ő, hanem egy negyedik személy, egy asszony lép közbe.Szakembert is megkerestünk a nyilvánvaló kérdéssel: mit kell tennie egy ilyen helyzetben a vagyonőrnek: közbeavatkozhat, vagy jól tette, hogy csak szemlélője volt az eseményeknek?Bauer László, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vagyonvédelmi Vezetők Klubjának elnöke elgondolkodtató választ adott, leszögezve az elején, hogy „a sajnálatos esemény pontos részleteit nem ismerem. Bízom benne, hogy a bizonyítási eljárás után igazságos és az ehhez hasonló szégyenteljes eseteket megelőző döntés születik majd a bíróságon. Mivel konkrét ismeretem nincs, ezért csak általánosságban mondhatok néhány dolgot és hangsúlyozottan nem az esetről."

A lényeg most jön: „A boltokban dolgozó vagyonőröknek elsősorban a személy- és vagyonvédelemről szóló törvény előírásainak kell megfelelni. Ez lehetőséget teremt a törvénysértő magatartás megakadályozására. Sajnos a boltokban dolgozó vagyonőrök sok esetben nincsenek tisztában az adott helyzetre vonatkozó jogszabállyal, ezért inkább nem intézkednek."A folytatás is meglehetősen kritikus: „Ez szorosan összefügg azzal, hogy a megbízóknak nem a tudás, a képzettség, a jogi ismeretek, a fizikális rátermettség és a megfelelő céges háttér számít, hanem csak az óradíj. Nem tudok erre mást mondani, mint azt: szembe kell nézni a mi szakmánkban is azzal, hogy olcsó húsnak híg a leve."Bauer szerint némi változás érezhető azért ezen a területen, hisz „akadnak már olyan megbízók, akik nemcsak a biztonság illúzióját akarják megvenni olcsón, hanem minőségi munkára vágynak a vagyonőrök, biztonsági őrök esetében is". „Remélhetőleg a vagyonőri piacon már nem sokáig lesznek jelen az áron alul dolgozók, és remélem, a megbízók is elfogadják a 2018-hoz és a munkánk minőségéhez megfelelő óradíjakat. Mert ez elsősorban az ő érdekük, és erre talán mégiscsak jól rávilágít a győri eset."Természetesen szerettük volna megtudni, hogy mi lett a biztonsági őrrel, lett-e következménye annak, hogy több tízezren látták, hogy mit csinált (pontosabban mit nem csinált). Az érintett cég illetékese azonban ebben a kérdésben nem adott érdemi választ.