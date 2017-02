Tippek arra, hogyan tartsuk meg a jó munkaerőt

A konferencia része és első állomása egy tavaszi rendezvénysorozatnak, amelynek témája a rugalmas foglalkoztatás.A szervezők elsősorban a helyi kis- és középvállalkozások vezetőit célozzák a programmal, hogy számukra konkrét, használható megoldásokat mutassanak be a humán menedzsment és a cégvezetés területén.Ezért annak a mintegy 800 kkv-nek a tapasztalatait és lehetőségeit gyűjtik csokorba, amelyek az elmúlt egy évben szervezeti átvilágításon estek át a GINOP 5.3.1-es pályázat keretében. Ez az érintett kkv-kat a munkaerő-gazdálkodással és szervezeti működéssel kapcsolatos gondjaik megoldásához segítheti hozzá, és aktívan hozzájárulhat a régióban működő cégek eredményességének növekedéséhez, a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet nehézségeinek csökkentéséhez.Fontos szempont az interaktív megközelítés, a kerekasztal-beszélgetéseken és a szekciókon keresztül a résztvevők is aktívan bekapcsolódhatnak a munkába, illetve ez a forma lehetőséget ad arra, hogy megismerjék és megvitassák a regionális sajátosságokat, tapasztalatot és tudást adjanak át egymásnak.A konferenciára a megyei kereskedelmi és iparkamara épületében kerül sor február 22-én, kezdés 9.30-kor.További információ a rugalmas.ifka.hu weboldalon érhető el, és itt is regisztrálhatnak az érdeklődők a konferenciára.