Tina Turner bőrébe bújik Freddie - a győri énekes is átalakul a Sztárban Sztár színpadán

Freddie átalakulását vasárnap láthatjuk a Sztárban Sztár színpadán. Fotó: TV2

Debütált az új dal

Freddie legújabb dala, a Már nem számít csütörtök este videoklippel együtt debütált a YouTube-on.

- Nagyon várom a műsort, de elmondani nem tudom, mennyire izgulok - kezdte lapunknak Freddie. - A próbák alatt kiderült, milyen borzasztó nehéz az, hogy tudom, a saját hangszínemen jobban elénekelhetném a dalt - csak akkor épp nem hasonlítana az eredetire. Ezért meg kellett barátkoznom a gondolattal: annak érdekében, hogy utánozni tudjam az adott világsztárt a színpadon, nem biztos, hogy teljesen megfelelek majd az én ízlésemnek. Ugyanakkor bízom benne, a közönség így is szeretni fogja azt, amit hall és lát - fogalmaz a győri előadó. Fehérvári Gábor Alfréd nem akármilyen produkcióval debütál a Sztárban Sztár színpadán vasárnap este: a rock&roll királynőjévé, Tina Turnerré alakul.- Eszeveszetten kemény feladat, mert nem elég, hogy bődületesen jó énekes, nagyon jellegzetes a hangja, de olyan manírjai vannak, amikben nagyon vigyáznom kell arra, nehogy átcsapjon karikatúrába a produkció. A magas sarkúról meg aztán nem is szeretnék nyilatkozni: már most izzadok, ha rágondolok. Az a legjobb az egészben, hogy az első adásban megtörténik velem minden, amit ez a műsor egy férfi előadó számára adhat – mondja nevetve Freddie.- Az előadói képességeim száz százalékára szükségem lesz a show-ban, és nagyon sokat fejlődhetek majd, mert el kell, hogy engedjem magam. Ez nem egy tehetségkutató, ahol arra kíváncsiak a nézők, hogy miként tudom elénekelni a dalt, ez a műsor arról szól, hogyan tudom utánozni a kapott előadót.Kérdésünkre, hogy mennyit gondolkodott azon, elvállalja-e a szereplést a műsorban, Freddie így válaszolt: - Mikor megkerestek, eszembe jutott az első évad, mert annak láttán egyből arra gondoltam, ezt nagyon szívesen csinálnám én is. Aztán a későbbiekben sokszor előfordult, hogy úgy éreztem, nem mindenki veszi olyan komolyan az adott feladatot, mint amennyire szerintem kellett volna. De minden évadban találtam valakit, akivel nagyon könnyen tudtam azonosulni, a hozzáállásában is. Gondolok például – a teljesség igénye nélkül - Bereczki Zoltánra, Veréb Tomira, Gáspár Lacira, Király Viktorra, Szandira. Szeretném ezt az egészet úgy felfogni, ahogy ők tették, és alárendelni magam az adott heti szerepnek. Az a célom, hogy egy dalban legyen legalább pár másodperc, amikor a nézők csak kapkodják a fejüket, mert tényleg hasonlított hangom az eredetire.