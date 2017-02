Tetőt tépett le, fát döntött ki a viharos szél Győrben - fotók

Tetőt tépett le, fát döntött ki Győrben

Másodfokú riasztást adtak ki a megyére a viharos széllökések miatt -A Dunántúl északnyugati felében egyre gyakrabban viharos (60-80 km/h) széllökések kísérhetik a délnyugati szelet, amely a délelőtti és délutáni órák közötti időszakban - az ország délkeleti harmadának kivételével - a többi országrészben is időnként előfordulhat.A délelőtti, késő délelőtti órákban síkvidéken elsősorban Győr-Moson-Sopron megye tágabb környezetében nem zárható ki egy-egy 90 km/h feletti széllökés.A délutáni óráktól az éjféli órákig ismételten egyre inkább a Dunántúl északnyugati harmadában valószínű viharos (55-70 km/h) széllökések előfordulása."A viharos szél Győr egyik társasházának a tetejét is letépte" - írta olvasónk.A viharos szél a Szabolcska utcában egy fát is kicsavart a helyéről.