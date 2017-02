Tetőt tépett le, fát döntött ki a viharos szél Győrben - fotók

Tetőt tépett le, fát döntött ki Győrben

Másodfokú riasztást adtak ki a megyére a viharos széllökések miatt -A Dunántúl északnyugati felében egyre gyakrabban viharos (60-80 km/h) széllökések kísérhetik a délnyugati szelet, amely a délelőtti és délutáni órák közötti időszakban - az ország délkeleti harmadának kivételével - a többi országrészben is időnként előfordulhat.A délelőtti, késő délelőtti órákban síkvidéken elsősorban Győr-Moson-Sopron megye tágabb környezetében nem zárható ki egy-egy 90 km/h feletti széllökés.A délutáni óráktól az éjféli órákig ismételten egyre inkább a Dunántúl északnyugati harmadában valószínű viharos (55-70 km/h) széllökések előfordulása.A feltámadt viharos szélben elsősorban fakidőlésekhez, leszakadt faágakhoz hívták Győr-Moson-Sopron megye tűzoltóit.Nyalkán két helyen is egy -egy fa dőlt az útra, a pannonhalmi hivatásos és a pannonhalmi önkéntes tűzoltók a fát feldarabolták, s ezzel megszüntették a forgalmi akadályt.A pannonhalmi hivatásos tűzoltókat az M1-es autópálya 122-es km szelvényébe a Budapest felé vezető oldalra riasztották, ahol a korlátot, illetve a helyiségjelző táblát bontott meg a szél. A tűzoltók az elemeket rögzítették.Győrben a Szabolcska utcában a Győri Tánc- És Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium udvaráról dőlt ki egy fa, a kerítést megrongálva a járdára és az úttestre, az utat teljesen elzárva. A győri hivatásos tűzoltók a fát feldarabolták, s eltávolították az útról, ezzel megszüntették a forgalmi akadályt.Rábaszentmiklóson egy házra estek egy magas diófa vastag ágai a tetőt megrongálva. A csornai hivatásos, illetve a téti önkéntes tűzoltók az ágakat leemelték a tetőről a még lógó, veszélyt jelentő ágakat pedig lefűrészelték.Győrben a Somogyi Béla utcában 12 méter magasan egy ház tűzfalának bádogozását rongálta meg a szél. A magasban lógó darabok a gyalogosforgalmat veszélyeztették. A lelógó bádogdarabokat eltávolították, a meglazultakat pedig rögzítették a győri hivatásos tűzoltók.Győrben a Malom úti buszmegálló műanyagborítását is megkezdte a szél. A tűzoltók a műanyag burkolatot eltávolították.Később a győri Szent Imre úton egy alumínium hirdetőtábla is megrongálódott, veszélyeztette a gyalogosokat. A győri tűzoltók leszerelték a reklámtáblát.Az esetek során nem történt személyi sérülés."A viharos szél Győr egyik társasházának a tetejét is letépte" - írta olvasónk.

Győrszentiván és Nagyszentjános között fa dőlt az egyik sínre. Ezen a vonalon (Hegyeshalom-Budapest) minden vonat késett 20-30 percet, de 11 óra után eltávolították a fát a vágányokról. A Mávinform arról is tájékoztatást adott, hogy a szél rongálta meg a felső vezetékeket a vasútvonalon Győr és Öttevény között. Itt is már kijavították a hibát.