Teszteltük a rámpát a vasútállomáson, ami miatt majdnem tüntettek Győrben - videó, fotók

Az elmúlt években a Kisalföld többközölt arról, hogy milyen megalázó procedúrában van részük azoknak a mozgáskorlátozottaknak, akik vonatra szállnak Győrben. A győri állomáson hamarosan legalábbhelyiségeinek megközelítése akadálymentes lesz. Ezért a főbejárat mindkét oldalán rámpákat építettek nyáron.Horváth Tamás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagja a kezdetektől fogva nyomon követte a beruházást. Az egyesület javaslatára emeltek ki több oszlopot a rámpák közeléből, majd a heteken át egyeztettek a feljáró megnyitásáról. A Mozgáskorlátozottak megyei szervezete végig azt kérte számon a vasúttársaságon, hogyha a rámpára vonatkozik a törvény, miszerint használatbavételi engedély nélkül nem lehet átadni, akkor a szintén a beruházás részét képező, megújított lépcsőre mért nem?A kitartás csütörtök reggel eredménnyel járt, a MÁV a nyomás hatásáraaz ominózus rámpákat. Igaz, a vasútállomás falára aggatott nem túl barátságos üzenetben felhívják a figyelmet, a rámpát saját felelősségünkre használhatjuk.Csütörtök délben ott jártunkkor kisgyerekes szülők már éltek is a lehetőséggel és babakocsikat toltak a rámpán. Patkás Tomi győrisegítségével mi pedig teszteltük a kis híján tüntetést idéző rámpákat. "Mint minden rámpát, az elején ezt is kicsit bemértem. A feljáró hossza, dőlésszöge jó. Találkoztam már olyan rámpával, amelyen kerekesszékkel lehetetlenség volt felmenni. Szerencsére ez nem tartozik közéjük. Annak külön örülök, hogy a falra korlátot erősítettek, azaz kaptunk kapaszkodót is" – mondta Tomi.Más kérdés, hogy a mozgáskorlátozottak a rámpával jelenleg annyit nyertek, hogy akadály nélkül vehetnek jegyet, intézhetik majd hivatali ügyeiket ősz végétől a kormányablakban. A peronokhoz ugyanolyan keservesen vezet az út, mint eddig."Az egyeztetések végén jó kapcsolat alakult ki köztünk és a MÁV között. Ezt a vasat ütjük, ameddig forró. Célunk, hogy a sorstársak segítség nélkül, maguk közlekedhessenek a győri vasútállomáson" – mondta Nagy Józsefné Edit, a Mozgáskorlátozottak megyei szervezetének elnöke. Ami biztos, hogy a pénztárak mellett hamarosan átadnak egy akadálymentes új mosdót is. Ez lesz a második lépés.