Teszt: gyorsabb és olcsóbb bringázni, mint a dugóban állni Győrben - fotók

Tesztünk a Bácsai úton lévő győri Audi Hungaria iskolától indult hétköznap reggel 7.45-kor. Dr. Horváth Balázs, a Széchenyi-egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja bringával, Cséfalvay Attila, a Kisalföld újságírója autóval, Béres Márton fotós kollégánk szintén kocsival indult a Bácsai útról a Kisalföld belvárosi szerkesztőségébe. A cikk szerzője gyalog tette meg a körülbelül 3 km-es távot. Nem véletlenül választottuk a rajt és cél helyszínét. A győri torlódások növekvő gócpontja az egyetem-Jedlik híd-Radnóti utca-Erkel utca vonalon van. A Széchenyi hídon is lépésben halad a kocsisor, majd araszolva folytatja útját a Fehérvári és a Szent István úton csúcsidőben."Nem csak az említett két győri ponton, Győr egész térképéről rengeteg autó lenne leradírozható a kerékpárok segítségével. A bringázás ingyen van, környezetbarát és egészséges" - mondta Dr. Horváth Balázs. A győri egyetem dékánja diákként szinte mindennap kerékpárral tekert a Révai-gimnáziumba. "A szüleim szerették volna, hogy önállóan közlekedjek. Arra neveltek, hogy pontosan érkezzem az iskolába és ez rajtam múljon" - hallottuk Dr. Horváth Balázstól.Igaz, a szülők aggódása gyermekükért érthető napjainkban. 20-25 éve biztonságosabb volt bringával közlekedni, klasszisokkal kevesebb autó járt a kisalföldi megyeszékhely útjain. Ameddig a '80-as években 1000 ember 75-80 kocsit hajtott, most ez a szám 350 körül mozog. Ha egy családot három fővel számolunk, akkor családonként egy autó jelenleg az átlag. Ez akkor is döntő tényező, ha hozzátesszük: Győrben a kerékpárút-hálózat sokat nőtt az elmúlt évtizedben. A Győri Útkezelő Szervezet adatai szerint az önálló kerékpárutak hossza meghaladja a 56 km-t. "Ha feltételezzük, hogy az autó 3-4 perccel előbb célba ér, mint a bringás, akkor is adja magát a kérdés, hogy megéri-e? Városi közlekedés során ha minden plusz költséggel (súlyadó, kötelező biztosítás, amortizáció, stb.) számolunk, 10 km-es táv során 500-600 Ft megy el" - említett Dr. Horváth Balázs egy szemléletváltást segítő adatot.

A buszokat kihagytuk a versenyből



Tesztünk során azért nem állítottunk csatasorba buszos versenyzőt, mert borítékolhatóan esélytelen lett volna a bringással és az autóssal szemben. A közforgalmú közlekedés nem élvez előnyöket Győrben, például nincsenek buszsávok. A buszok egymástól távol eső városrészek esetén lehetnek jó választások. Főleg akkor, ha a parkoló "vadászat" sok időt elvisz.

A feltételezés tesztünk során nem bizonyosodott be. A Széchenyi-egyetem dékánja előbb a Duna-parton, majd a Belvároson át tekert és 13 perc alatt érkezett a Kisalföld szerkesztőségéhez. Egy perccel előzte meg Cséfalvay Attila kollégánkat, aki az egyetem-Jedlik híd-Radnóti utca-Erkel utca vonalon haladt. Béres Marci nehezen hámozta át magát a Széchenyi hídon, a Szent István úton szerencséje volt a zöldhullámmal, de a végén egy lovaskocsi lassította. Összesen 3 perc lett a hátránya a bringáshoz képest. Cikkünk szerzője 28 perc alatt sétált az Audi-iskolától a munkahelyéig.Végezetül, amint napokon belül beköszönt az iskolai vakáció, klasszisokkal kevesebb autó fog közlekedni Győr útjain. Mindez nem a véletlen számlájára írható majd.