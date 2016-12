Teszt a győri adventi vásárban: mesterszakáccsal kóstoltuk végig az ételeket - fotók, videó

​

120 faház állítottak fel a belvárosban



A győri adventi vásárra idén olyan mértékű volt a túljelentkezés a kereskedők részéről, hogy október végére elfogytak a szabad helyek. A Széchenyi téren kézművesek árulnak, a Baross úton a gasztronómiáé a főszerep, a Megyeháza tér a vásári forgatag helyszíne, míg az Arany János utcában népművészeti termékekkel várják a látogatókat.

"Aki ételt süt, főz vendégeknek, készítsen minőséget. Szívét, lelkét vigye bele a munkába. A sétálóutcán is lehet egyedi és finom ételeket kínálni. Igaz, a fővárosi street food láz egyelőre nem köszöntött be Győrbe, nincs trendkövetés. A kisalföldi megyeszékhelyen az éttermek többsége beskatulyázza magát. Az adagok nagysága és az árak határozzák meg a vendéglátást, a tulajdonosok ezt figyelik a szomszédos éttermekben. Ez a mentalitás tükröződik az utcai fogyasztásra kínált ételeken is" - kezdte Rácz-Székely József.Az egész évben működő belvárosi falatozók többsége hagyományos, nem túl egészséges, tészta alapú ételekkel csábítják a vendégeket. A lángos reneszánszát éli a sétálóutcán, 5-6 helyen sütik a népszerű tésztát.Most csak az adventi faházakban kínált ételekre koncentráltunk. Elsőként a Dunakapu téren túrós és káposztás rétest kértünk. A két rétesért 1200 forintot fizettünk. "Az ár-érték arány reális, a rétesek nagyok. Étteremben hasonló adagot kapnának a vendégek a pénzükért, igaz, ott kettévágnák a szeleteket, esztétikusabban találnák. A házi rétes réteges, levegősen könnyed. Ezektől a kritériumoktól távol állnak a Dunakapu téri rétesek, a káposztás töltelék olajos volt" - értékelt Rácz-Székely József.A Baross út közepén vaslapon sült lepényekre bukkantunk. A főnök úr régi parazsas vasalóval sütötte össze a tésztát, a látványtól kedvet kaptunk a csülkös-kolbászos lepényhez. Miközben sült a tészta, a lepényt tejföllel kenték, majd a végén a tölteléket reszelt sajttal hintették meg. A friss lepény 700 forintba került."Ez az étel nem csupán ötletes, de finom is! A sűrű tejfölön látszott, hogy nem vizezték. A töltelék húsban gazdag, a fűszerezés megfelelő, a tészta jól összeállt" - sorolta a lepény legjobb tulajdonságait a győri mesterszakács.Folytattuk utunkat, az Árpád út közelében velős pirítóst hirdető táblát láttunk meg. Megálltunk a faháznál: egy szelet velős pirítósért (500 Ft), két pohár vörös forralt borért és egy teáért 1550 forintot fizettünk. Öröm volt a velős pirítóst kézbe venni, de azért kis üröm is vegyült érzéseinkbe. "A velő elkészítése házias, de a ragu több velőt elbírna" - mondta tömören Rácz-Székely József.Utolsóként langallót kértünk, a legtöbb árus ezt a tésztát kínálja sétálóutcán. A Baross út és az Arany János utca találkozásánál a zakuszkás langallóért 800 forintot kértek. Az Erdélyben népszerű paprikás és padlizsános krém remeknek bizonyult, de a tészta szélét nem sütötték át jól. Összességében találtunk finom ételt az adventi kínálatban, de érdemes körbe nézni, megfontolni a választást.