Terápiás kutyák: Csevegés csészével négylábú tanársegédekről a győri Széchenyi egyetemen - fotók

Az új, „Csevegés csészével" sorozat célja, hogy a gyógypedagógus hallgatókat és gyakorló szakembereket egyaránt érdeklő témákat tűzzenek napirendre. A meghívott előadók egy csésze tea mellett beszélgetnek a hallgatósággal. Az első összejövetelen a székesfehérvári Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület elnökét, Dr. Csorbáné Szigetvári Melindát úgy mutatta be Dr. Jászi Éva tanszékvezető egyetemi docens, mint apáczais öregdiákot, hiszen Melinda is itt végzett Győrben, a tanítóképzőn. Jó tíz évvel ezelőtt találkozott először azzal a lehetőséggel, hogy kutyákat is be lehet vonni a gyógypedagógiai fejlesztésekbe, azóta viszi magával saját, terápiás kutyáit a logopédiai foglalkozásaira. Mutatja az ott készült fotókat, és az ember azonnal megérti, hogy mit is jelent mindez. Az egyébként sokszor zárkózott, belefelé forduló gyerekek a jól felkészített és együttműködő kutyák társaságában kinyílnak, fogékonyabban kommunikálnak, kevésbé fáradnak el, motiválhatóbbak lesznek. Akinek van kutyája, annak nem is kellene tovább magyarázni ezt.

A terápiás kutyákat felkészítik arra, hogy együttműködjenek a gyógypedagógiai folyamatban, és erről záróvizsgát is tesznek. A gyerekek nagyon hamar megszeretik őket, kötődnek hozzájuk, és könnyű átvinni ezt a nagyon pozitív kapcsolatot a későbbiekre is. Az oldott légkör, a kutyusok jelenléte segíti a gyerekeket az együttműködésben, és hosszabb ideig lehet fenntartani a figyelmüket"

– mondja az előadó.

Négy kutyusom van. A border collie, a golden retriever, a cavalier, vagyis Bella, Luna és Ármin már vizsgát tettek, a negyedik, egy keverék most van kiképzés alatt, néhány hónapon belül túljuthat a záróvizsgán. Mint a terápiás kutyák általában, ők is otthon, velünk élnek szépen, boldogan, és járnak velem, amikor logopédusként dolgozom, vagy például autista óvodáskorú gyermekekhez megyünk. Aktívan részt vesznek a terápiás foglalkozásokban, segítik a gyerekek fejlődését"

– mondja az egyesület elnöke, és azt is kibontja, mit is jelent a „tanársegédi vizsga" a kutyák számára.A folyamat temperamentum vizsgálattal kezdődik. A tizenhárom különféle szempont között megnézik például a kutya engedelmességi, kontrollálhatósági szintjét. Vannak-e agresszív késztetései, egy idegennel hogyan működik együtt, mennyire motiválható, szeret-e együtt játszani. A páros, vagyis a felvezető és a kutya együtt vizsgázik ilyenkor, és még a legjobb képességű kutya is megbukhat egy rossz felvezető mellett. Ezután, és az állatorvosi szűrővizsgálatokat követően kezdődhetnek a terápiás gyakorlatok. Legalább 15 alkalommal kell részt venniük gyakorlati foglalkozásokon, miközben a kutya és a felvezető is megtanulja, hogyan viszonyuljanak a gyerekekhez. Azt is bizonyítani kell például a záróvizsgán, hogy a kutya nemcsak a gazdájának, hanem a célcsoport tagjainak is hajlandó egy-egy feladatot elvégezni, trükköket bemutatni.Ha a vizsgabiztosok nem találnak kizáró okot, plasztik kártya készül a felvezetőnek és a kutyának. A tanúsítványt kétévente hosszabbítani kell. 2009 óta él az a jogszabályi környezet, ami meghatározza a segítő-, ezen belül a terápiás kutyák alkalmazhatóságát. A terápiás kutyával úgynevezett „állatasszisztált aktivitás" valósulhat meg látogatói programokban, amikor a mindennapi életminőségre próbálnak hatni. Motivációs céllal van bent a kutya például idősek otthonában. Olyankor jobban kinyílnak, beszédesebbek lesznek az idősek.Az „állatasszisztált terápiában" pedig a kutya a folyamat integrált részeként van jelen. A csoportos foglalkozáson a gyógypedagógus, a terápiás kutyafelvezető és a kutya alkotja a team-et. Mindannyijuknak tudniuk kell, mire képes a kutya. Ritkán a gyógypedagógus maga is lehet kutyafelvezető, ha erről tanúsítványa van, mint Melindának. Még akár matekórára is bevonható a kutya, ami így sokkal izgalmasabbá válhat, motiváltabbak lesznek a gyerekek.Melindáék Pata és Mancs Terápiás Egyesülete most lesz tízéves. A kutyás terápián való részvételért nem kell fizetni. Rendszeresen pályáznak egy MOL alapítvány gyermekgyógyító programjára, és 100-150 gyermeknek ingyenesen tudják biztosítani a foglalkozásokat Székesfehérváron. A táp, az utaztatás, eszközvásárlás, állatorvosi ellátás, oltások költségeit tudják fizetni adományokból.A foglalkozásokon kérésre hangot ad a kutya, a gyerekek akusztikus készségét lehet fejleszteni, mozgásos szabályjátékba illeszthetik azt, hogy a kutya hangjára kell mozgásos választ adni. Megállni, leülni a padra, újra sétálni. A tanulásban akadályozott gyerekeknél szókincsfejlesztésre is lehet használni a kutyás foglalkozásokat. Ugyanígy a kommunikációs készségek is javíthatók: ha a gyermek nem néz például a kutyára, akkor a négylábú tanársegéd nem teljesíti, amit kér. A mozgáskoordinációban is javulás érhető így el.

Alapvetően szeretnek a gyerekeim, de azok még inkább, akikkel kutyás órám is van. Egy idő után minden gyerek szeretne jönni kutyás foglalkozásokra a közösségből. Motivációt jelent, ha ott lehetnek"

– mondja Dr. Csorbáné Szigetvári Melinda az apáczais teadélutánon, a szép ívű csészékkel és aprósüteményekkel könnyeddé tett, motiváló beszélgetésen a gyógypedagógus hallgatóknak.