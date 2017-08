Templombúcsú keretében emlékeztek Győr-Újvárosban Halmos László zeneszerzőre

A templomot teljesen megtöltötték az újvárosi és a Győr környékéről érkező zarándok hívek, valamint Halmos László tisztelői. A búcsúi szentmisét Lukácsi Zoltán kanonok, szemináriumi rektor mutatta be.



A győri egyházmegye egyetlen Urunk színeváltozásának tiszteletére felszentelt templomának búcsúja a rózsafüzér elimádkozásával kezdődött az újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére. A szentmisén koncelebrált Zsebedics József nyugalmazott plébános és dr. Németh Gábor, aki augusztus 1-jén kezdte meg plébánosi szolgálatát az egyházközségben. A zenei szolgálatot az újvárosi templom szkólája teljesítette, kiegészülve a győr-szigeti, a Szent Erzsébet-telepi és más egyházközségek énekeseivel. A szentmisén az összesített énekkar előadásában felhangzottak Halmos László ritkán hallgató Szent Norbert mise című többszólamú miséjének tételei, illetve legszebb motettái.



Halmos László zeneszerző 1909-ben született Nagyváradon. Budapesten, a Zeneakadémián tanult orgona és egyházzene szakon, majd 1931-ben a győri székesegyház karnagya lett, ekkor alapította meg a győri Palestrina kórust. Szolgálatához nemcsak jelentős zenepedagógiai tevékenység és kórusok alapítása fűződik, több mint 700 egyházzenei és 1300 világi mű szerzője.



Homíliájában Lukácsi Zoltán Jézus színeváltozásáról elmélkedett. A rektor megemlítette, Jézus életében milyen különös szerepe volt a hegyeknek: amikor Jézus hegyre ment fel, mindig történt valami. Lukácsi Zoltán arra irányította a hívek figyelmét, hogy Jézussal nekik is föl kell mászniuk a hegyre, és meg kell mászni Jézus tanításának hegyét is. Biztosan lesznek kudarcok, ellenségeskedések, amikor a világ a mélybe akar taszítani; a halál óráján pedig meg kell tapasztalni a Golgota hegyének gyötrelmeit is.



A szentmise végén Lukácsi Zoltán ezüstmisés áldásban részesítette a megjelent híveket. Ezután a papság és az asszisztencia az újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltáránál adtak hálát a búcsúért, majd ismét a Segítő Szűzanya oltalmába ajánlották Győr-Újvárost.