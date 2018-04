Telt ház volt a Kantharosz Gálán Győrben - sok-sok fotó!

– Győr büszke a Kantharosz Gálára és az eseményt kilencedszer is megszervező civil szervezetekre, amelyek hasznos tevékenységükkel ellenőrizhető módon támogatnak nemes célokat, rászoruló gyermekeket, tehetséges fiatalokat – mondta el korábban Radnóti Ákos győri alpolgármester. Az idei gálára minden jegy elkelt.A határon túlra is elér ez a magyarokról szóló jótékony kezdeményezés.Az idei bevételből a dunaszerdahelyi Értelmileg Akadályozottakat Segítő Társulás is részesülhet, egy interaktív táblát vásárolhatnak a rászorulók fejlesztése érdekében.Az elmúlt esztendőkben megtartott Kantharosz Gálákon, azaz a nyolc zenés borárverésen összesen 53 millió forint gyűlt össze jótékony célra.A filharmonikusokat ezúttal is Berkes Kálmán vezényelte, játszottak többek közt Brahms-, Offenbach- és Bizet-darabokat.A szervezők elárulták, hogy azt 2019-ben április 4-én tartják meg és a tizedik, a jubileumi gálára a Richter Teremnél nagyobb helyszínt keresnek. Szeretnék ugyanis, hogy eddigi segítőik közül minél többen részt vehessenek azon és az olyan érdeklődők is évről évre egyre többen vannak, akik a közönség soraiba szeretnének beülni a mindig jó hangulatú, színvonalas eseményen, ami egyben rangos találkozási alkalom.A gálán Borkai Zsolt győri polgármester mondott köszöntőt, a műsort Borbás Marcsi és Rákóczi Ferenc vezette.